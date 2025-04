Wiesz, że niespokojny umysł rzutuje na całą otaczającą cię rzeczywistość? Każdy z nas powinen podejmować decyzje, które prowadzą do szczęścia. Dlatego najpierw musisz się uspokoić. Jak? To naprawdę nie jest trudne - zacznij od oddechu. I to niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś teraz!

Usiądź z wyprostowanym kręgosłupem, połóż rękę na brzuchu, zamknij oczy. Zrób 3 przeponowe oddechy. Jak je wykonać? Otóż pilnuj, by twój brzuch wypełniał się powietrzem, a przy wydechu zapadał. To naprawdę wystarczy, by skoncentrować się na tym, co tu i teraz. Tak uspokoisz swój umysł.

Dagmara Skalska: autorka kalendarza "Rok pełen magii"

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

