Nie decyduj o urządzeniu tego wnętrza sama. To będzie królestwo dziecka, ono ma się tam czuć dobrze, a nie ty. Pozwól dziecku wybrać ulubione kolory i dodatki. Do nas, dorosłych, należy tylko dopilnowanie, by wszystkie elementy wyposażenia gwarantowały bezpieczeństwo i aby pokoik był funkcjonalny. Poza miejscem do zabawy i do spania powinien się też znaleźć kącik do nauki. Bo przecież ani się obejrzymy, a pociecha zacznie chodzić do szkoły. Gdy już maluch wybierze kolor ścian, poszukaj odpowiedniej farby lub tapety. Upewnij się, czy nie zawierają one substancji alergizujących (sprawdź certyfikaty i dokładnie przeczytaj wszystkie informacje na opakowaniu lub na dołączonej ulotce). Podobnie postępuj przy zakupie dywanu, wykładziny i mebli. Wybierając biurko i krzesło, warto zdecydować się na modele z regulacją wysokości. Będą rosły wraz z dzieckiem, posłużą kilka lat. Prawie każde dziecko ma twórcze zapędy. Jeśli dziecko lubi lepić ludziki lub sklejać modele, powieś półkę, na której będzie mogło eksponować swoje prace. Jeżeli maluje, kup małą sztalugę lub pomaluj fragment ściany farbą magnetyczną (ok. 80 zł/l). Wtedy, za pomocą małych magnesów, będzie można tam robić wystawy rysunków. Pomóż dziecku wybrać jeden temat dekoracji (z jednej bajki) lub powiązany z jego hobby (np. piłka, podróże itp). Dzięki temu unikniesz pstrokacizny i aranżacja będzie dość spójna.

Pokoik jak z bajki: dla dziewczynki

Półka jak lalka. Powieś na ścianie klasyczną, niezbyt długą półkę. Domaluj nad nią lalkę (główkę i tułów) lub wytnij z tektury i oklej kolorowym papierem. Uszyj jej śmieszne „buty” i przymocuj je do półki. Dzięki temu półka będzie wyglądać jak siedząca lalka. Buty będą ogranicznikami, aby stojące na niej przedmioty nie zsunęły się.

Pokoik w kwiaty . Ścianę nad łóżkiem dziecka oklej tapetą w duże, różowe kwiaty. Wyposaż pokój w białe meble, tkaniny mogą być różowe i fioletowe.

Sen nad miastem. Zamów u stolarza proste łóżko - stelaż z materacem, na nogach wyższych niż standardowo (np. 80 cm). Obuduj elementami ze sklejki imitującymi kamieniczki. Pod łóżkiem (za kamieniczkami) powstanie świetny schowek na zabawki. Gdy trzeba, z jednej strony zamontuj drabinkę do wchodzenia na łóżko.

Pokoik jak z bajki: dla chłopca

Lokum dla turysty. Na sznurku rozciągniętym między ścianami rozwieś tkaninę, robiąc prowizoryczny namiot. W namiocie połóż wygodny materac. Malec - turysta będzie zachwycony takim łóżkiem. Rozwieś obok na sznurku koszulkę. Będzie wyglądało, jakby suszyła się obok namiotu.

Pokoik dla supermana. Namaluj postać supermana na ścianie. Do wysokiego łóżka dostaw zjeżdżalnię, bo przecież superman jest supersprawny i ciągle dba swoją kondycję. Nie będzie w banalny sposób wychodził z łóżka! Dekoracyjne dodatki w takim pokoju powinny być czerwone i niebieskie, bo to są barwy supermana.

Pokoik dla marynarza. Pomaluj ściany na jasny błękit. Jeśli potrafisz, możesz namalować na nich lub przynajmniej na jednej, fale. Wytnij z tektury łódki, udekoruj ściany. W oknach powieś marynarskie zadrostki.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"