Serwetki rozłożone na kolanach biesiadników, chronią ich ubrania przed zaplamieniem. Na co dzień zazwyczaj korzystamy przy stole z serwetek papierowych, ale podczas uroczystego przyjęcia bardziej na miejscu są serwetki uszyte z materiału. Najlepszymi tkaninami na serwetki są bawełna i len, ponieważ dobrze wchłaniają wodę. Sprawdzają się także mieszanki, np. bawełny z poliestrem – takie serwetki łatwiej się prasuje. Odradzamy natomiast sztuczne tworzywa. Trudniej wytrzeć w nie usta i zsuwają się z kolan. Materiałowe serwetki powinny mieć kształt kwadratu o boku od 40 cm do 60 cm. Najczęściej układa się je talerzach przeznaczonych do pierwszej potrawy. Można także na talerzykach do pieczywa lub na stole, z lewej strony nakrycia. Powinny pasować do obrusa i do zastawy. Najłatwiej złożyć je płasko – w prostokąt lub trójkąt, ale jeśli umiesz je ułożyć fantazyjnie, to goście z pewnością docenią.

Jak ułożyć serwetki na stole

Kwiatek. Serwetkę 60 x 60 cm złóż na pół. Zrób harmonijkę wzdłuż krótszego boku. Zwiąż na środku wstążką. Rozłóż tak, by powstał kwiatek

Serwetkę 60 x 60 cm złóż na pół. Zrób harmonijkę wzdłuż krótszego boku. Zwiąż na środku wstążką. Rozłóż tak, by powstał kwiatek Jak aniołek. Białą serwetkę, zupełnie gładką lub z prostą mereżką możesz złożyć w skrzydła anioła. Nie krochmaloną serwetkę złóż najpierw na pół po przekątnej, tworząc trójkąt. Następnie udrapuj ją luźno w harmonijkę i złóż tak, by przypominała białe skrzydła. Zwiąż cienkim złotym sznureczkiem u nasady skrzydeł, Na dolnej części ułóż gipsowego aniołka.

Białą serwetkę, zupełnie gładką lub z prostą mereżką możesz złożyć w skrzydła anioła. Nie krochmaloną serwetkę złóż najpierw na pół po przekątnej, tworząc trójkąt. Następnie udrapuj ją luźno w harmonijkę i złóż tak, by przypominała białe skrzydła. Zwiąż cienkim złotym sznureczkiem u nasady skrzydeł, Na dolnej części ułóż gipsowego aniołka. Przybrana cynamonem. Kremową serwetkę z koronką złóż w kwadrat. Przybierz laskami cynamonu, złotą wstążką, gwiazdką w stylu eko lub pierniczkiem.

Kremową serwetkę z koronką złóż w kwadrat. Przybierz laskami cynamonu, złotą wstążką, gwiazdką w stylu eko lub pierniczkiem. Z Mikołajem. Zrób z serwetki mniejszy kwadrat. Udekoruj papierowym Mikołajem, bombkami i przewiąż wstążeczką.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"