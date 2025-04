Kłótnie zdarzają się wszędzie. I w bardzo dobrym małżeństwie, i między kochającymi się narzeczonymi, między rodzicami, i dziećmi czy między rodzeństwem. Tak naprawdę o spór nie trudno. Czasem błahostka potrafi wywołać wielką burzę z piorunami. Co więc zrobić, żeby wygrać kłótnię i nie pogorszyć tym samym relacji z drugą osobą. Poznaj 6 sprawdzonych zasad.

Reklama

"Bo widzi Pani, urodziliśmy się w czasach, kiedy jak coś się psuło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało do kosza", czyli cała prawda o dzisiejszych związkach

1. Rozwiązuj kłótnie od razu

Największym błędem podczas kłótni jest jej odłożenie na później. Jeśli myślisz, że prześpicie się z problemem i wszystko jakoś się ułoży, to jest to poważny błąd. Może i następnego dnia będziecie się już do siebie odzywać, ale niesmak i skryta złość pozostanie. Ta sama złość obudzi się przy następnej kłótni, która będzie jeszcze silniejsza. Efekt można porównać do śnieżnej kuli, która im dłużej jest toczona, tym staje się coraz większa.

2. Nie emocjonuj się za bardzo

Krzyk, wrzaski, przekleństwa. Wiadomo, że podczas kłótni ciężko jest utrzymać nerwy na wodzy, ale warto spróbować. Wtedy spór może zakończyć się szybciej. Poza tym, zwykle w emocjach mówi się wiele słów, których potem się mocno żałuje. Żeby nie pozostawiać złego wrażenia po sobie, lepiej poskrom wszystkie złe emocje.

3. Zapomnij o ad persona

Staraj się nie krytykować osoby, z którą się kłócisz. Naucz się oddzielić krytykę osoby, od krytyki jej zachowania. Nie mów: "jesteś głupi, bo to zrobiłeś". Lepiej powiedzieć: "to, co zrobiłeś, było głupie". Nikt przecież nie lubi być szykanowany.

4. Nie wyciągaj starych brudów

Jeśli kłócicie się o jedno, to błagam, nie wyciągajcie starych brudów. To chwyt poniżej pasa. Trzymaj się zasady, że wszystkie problemy rozwiązujecie od razu, a to, co było w przeszłości, nie powinno być przedmiotem aktualnego sporu.

5. Nie kłam i nie manipuluj

Kłamstwo ma krótkie nogi. Jeśli posłużysz się nim podczas kłótni, to jesteś już na straconej pozycji. Nieuczciwość podczas sporu nie popłaca i może zrujnować twoje relacje z drugą osobą. Zamiast machlojek i manipulacji, użyj dobrych argumentów

Co zrobić, gdy dziecko jest niegrzeczne?

Reklama

6. Bądź otwarta na kompromis

Jeśli druga strona proponuje zakończenie kłótni i wyciąga do ciebie przyjacielską dłoń, to nie zamykaj się na nią. Oczywiście warto wszystko sobie dokładnie wyjaśnić i dopiero wtedy się pogodzić, ale zamykanie się na kompromis do niczego dobrego nie doprowadzi. Wręcz odwrotnie - może spowodować, że wasz spór będzie się jedynie pogłębiał.