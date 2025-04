W dobie sociali, Instagrama, Facebooka i innych mediów, umiejętność robienia ładnych, oryginalnych zdjęć to podstawa. Najbardziej prestiżowa uczelnia Harvard właśnie udostępniła pełen kurs fotograficzny wyjaśniający wszystkie najważniejsze pojęcia i techniki foto. A teraz uwaga: to wszystko jest za darmo.

Uczelnia, której absolwentami są tacy giganci jak Bill Gates czy Mark Zuckerberg, a wykładał na niej sam Czesław Miłosz, na platformie ALISON udostępniła cały kurs fotografii. Lekcje są podzielone na 13 modułów i dedykowane każdemu, kto zna język angielski na podstawowym poziomie.

Można poznać tajniki fotografii. Uczmy się od najlepszych!

Uczelnia Harvard zdecydowała się na opublikowanie właśnie zapisu kapitalnego kursu, tzw. wideo lekcji, które uczelnia prowadzi w swoich murach. To kilkanaście godzin wiedzy wykładowej - lekcje są podzielone na 13 modułów, kilkadziesiąt tematów. W miesiąc można opanować cały materiał! Filmy nie trwają dłużej, niż 30 minut.

Kurs przedstawia fundamenty fotografii od oprogramowania do oświetlenia, złudzeniach optycznych, ekspozycji, technikach i sprzęcie. Swoją wiedzę można poddać testowi, jeśli chcemy mieć dyplom. Musimy zdać kurs na 80%, żeby go otrzymać. Warto!

Gdzie zapisać się na kurs?

Jak wspomnieliśmy, kurs Harvardu został opublikowany na platformie ALISON, która jest obszerną platformą szkoleń online. Ten kurs to duża porcja wiedzy podanej na talerzu, a początkowo przeznaczonej tylko dla najlepiej rokujących studentów. Wszystko na stronie: https://alison.com/courses/Digital-Photography/content. Aby uzyskać dostęp, należy zalogować się na bezpłatne konto w serwisie.

Do kursu są dołączone materiały dodatkowe, które można pobrać do niektórych lekcji. Ważne: filmy są w dość prostym języku angielskim i nie ma opcji dodania polskich napisów. Minusem może być to, że kurs pochodzi z 2009 roku.

