Czy wiesz, że tak naprawdę często sami sobie tworzymy problemy? Dzieje się tak, ponieważ mamy nieprawidłowe mechanizmy mentalne. Nasze myśli zamieniają się w emocje, a emocje odpowiadają za podejmowane decyzje. Te, które zapadają pod ich wpływem, mogą prowadzić zaś do cierpienia (bo bywają błędne...).

Reklama

Żeby to zmienić warto jest wrócić do samego początku, a zatem do naszych myśli. To właśnie w myślach rodzą się nasze marzenia i słabości, które wywierają ogromny wpływ na nasze życie codzienne. Chcesz odmienić swój tok myślenia na ten, który poprowadzi cię do szczęścia? Dagmara Skalska powie ci, jak to zrobić!

Dagmara Skalska: autorka kalendarza "Rok pełen magii"

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

Reklama

Chcesz kupić kalendarz Dagmary Skalskiej? Zapraszamy na hitsalonik.pl!