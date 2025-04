Większość produktów dłużej zachowuje świeżość w lodówce, ale np. produkty sypkie przechowujemy poza lodówką. Powinno to być suche, przewiewne miejsce. Warto też pamiętać, że nie wystarczy włożyć żywności łatwo psującej się do lodówki, by mieć pewność, że jest chroniona. Ważne są pojemniki, w jakich trzymamy jedzenie i higiena w lodówce. Lodówka będzie lepiej chroniła nasze zapasy przed zepsuciem, jeśli będziemy ją regularnie, raz w tygodniu, myć. Na brudnych półkach rozwijają się bakterie, które przechodzą szybko do żywności.

Jak przechowywać żywność

Produkty sypkie. Są trwałe, ale i one się psują - mogą zagnieździć się w nich szkodniki lub spleśnieją. Sprawdzaj w sklepie termin przydatności do spożycia. Jeśli jest krótki, nie rób zapasów. Przechowuj w suchym pomieszczeniu, w szczelnych słoikach, puszkach lub pudełkach, maksymalnie 3–4 miesiące.

Nabiał. Twarde żółte sery wytrzymają w lodówce, w szklanym lub plastikowym pojemniku nawet kilkanaście dni, ale białe, zapakowane w papier pergaminowy, tylko 3 dni. W przypadku serków, jogurtów, kefirów, mleka przestrzegaj terminu przydatności. Zawsze trzymaj zakryte, bo łatwo wchłaniają obce zapachy.

Wędliny i mięso. Wędliny wyjmij z folii i umieść w lodówce, w pojemniku próżniowym (ok. 40 zł). Wytrzymają do 6 dni. W papierze, szklanym lub plastikowym pojemniku możesz przechowywać 3–4 dni. Mięso, które chcesz zużyć później niż w ciągu 2 dni, najlepiej zamrozić.

Warzywa i owoce. Kupuj jędrne, nie nadpleśniałe. Warzywa, poza pomidorami, i owoce, poza bananami, trzymaj w lodówce w pojemnikach. Warzywa korzeniowe, kapustne i jabłka wytrzymają nawet kilka miesięcy, jeśli będziesz usuwać wilgoć z pojemnika. Owoce jagodowe i cytrusy przechowuje się kilka dni.

Jajka. Nie myj skorupek, aby nie zniszczyć naturalnej warstwy ochronnej (tzw. kutykuli), zabezpieczającej przed wnikaniem bakterii do środka. W pojemniku ustawiaj jajka szpicem do dołu. Tak przechowywane, zachowają świeżość w lodówce przez 4 tygodnie. Duży zapas można mrozić, ale bez skorupki.

Wino. Nie otwarte najlepiej trzymać w piwnicy (10–14 st. C) lub w lodówce. Jeśli ma naturalny korek, to w pozycji leżącej. Czas przechowywania większości średniej jakości win nie powinien przekraczać kilku miesięcy. Resztki otwartego wina najlepiej zamrozić i dodawać do dan mięsnych lub deserów.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"