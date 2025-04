To nieprawda, że maska antysmogowa musi mieć filtry – niektóre maski są wykonane ze specjalnej włókniny, która chroni przed zanieczyszczeniami. Jak zatem prawidłowo zakładać maskę i czy nie utrudniają one oddychania? Zapytaliśmy o to doktora Rafała Hrynyka, eksperta ds. bezpieczeństwa firmy 3M Polska.

Reklama

Smog może powodować utratę wzroku?!

Coraz więcej Polaków sięga po maski antysmogowe. Jak jednak wybrać tę dobrą, która faktycznie nas ochroni przed zanieczyszczeniami?



Przy wysokim stężeniu pyłów w powietrzu maska jest konieczna do dobrej ochrony dróg oddechowych. Jednak dobranie skutecznej, a przy tym wygodnej półmaski filtrującej może nastręczać pewnych trudności. Podstawą zapewnienia ochrony przed cząstkami pyłów zawartymi w smogu jest skuteczność ochrony. Z tego powodu włóknina filtracyjna, z której zbudowana jest półmaska filtrująca (zwaną maseczką antysmogową/przeciwsmogową), powinna osłaniać nos i usta oraz ściśle przylegać do twarzy.

To właśnie dopasowanie półmaski decyduje o tym, ile zanieczyszczeń z wdychanego powietrza zostanie zatrzymanych na włókninie filtracyjnej, a ile przedostanie się do dróg oddechowych. Zanieczyszczenia przedostają się właśnie w wyniku niedopasowania produktu. Oprócz dopasowania bardzo ważną cechą jest oczywiście komfort noszenia maski, aby nie utrudniała ona oddychania. Dlatego istotna jest ocena oporów oddychania, czyli mówiąc inaczej – łatwość oddychania w masce. Warto pamiętać, że jeżeli opór oddychania jest duży, maska może się poluzować, a zanieczyszczone powietrze dostanie się do dróg oddechowych. Do poprawy wygody oddychania stosowane są zawory wydechowe stosowane w półmaskach filtrujących. Zadaniem zaworu jest regulacja przepływu powietrza podczas oddychania, czyli odprowadzanie temperatury i wilgoci, dzięki czemu noszenie maski jest komfortowe.

Czy takie maski mogą nosić osoby starsze i dzieci? Czy nie utrudniają one oddychania?



Większość produktów tego typu stworzona jest z myślą o dorosłych, dlatego też mają one większy rozmiar. Na rynku dostępne są jednak półmaski w rozmiarze small, czyli małym, które mogą być odpowiednie dla maluchów. Pamiętajmy, że kluczowe dla efektywności ochrony jest właściwe przyleganie maski do twarzy – sprawdźmy więc, czy szalik lub włosy nie utrudniają odpowiedniego przypasowania.

Jeżeli chodzi o osoby starsze, mogą one z powodzeniem stosować rozwiązania ogólnodostępne na rynku. W większości przypadków nie ma obaw o utrudnione oddychanie, gdyż opór generowany przez maskę nie jest aż tak duży, jednak w przypadku poważnych chorób dróg oddechowych warto skonsultować się z lekarzem, który podpowie nam najlepsze dla nas rozwiązania.

Jakie filtry powinny mieć maski chroniące przed smogiem? Czy to prawda, że lepiej jest wybierać maski z filtrami wymiennymi?



Mamy do wyboru dwa główne produkty do ochrony przed smogiem: jednorazowe półmaski filtrujące (antysmogowe) lub półmaski z wymiennymi elementami oczyszczającymi. Ze względu na wygodę użytkowania wygodniejsze są półmaski jednorazowe (antysmogowe) np. serii AURA 9300+. Co ważne, zastrzeżenie dotyczące jednorazowego użytku dotyczy tylko bardzo trudnych warunków pracy, np. w kopalniach. W przypadku smogu półmaski mogą z powodzeniem służyć nam przez kilka dni. Warto zwrócić uwagę na cenę – niektóre modele kosztują kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych. Tymczasem dobrą ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem gwarantują również wielokrotnie tańsze rozwiązania, stosowane przez specjalistów.

Jaki element maski chroni nas zatem przed smogiem? Za działanie ochronne mogą rzeczywiście odpowiadać określone filtry lub też włóknina, czyli materiał z którego zbudowana jest maska. W przypadku tego drugiego typu nie ma już konieczności stosowania dodatkowych filtrów, za to maska może posiadać dodatkowe rozwiązania, które zwiększają komfort jej noszenia, czyli np. zawór wydechowy, który ułatwia odprowadzanie wydychanego powietrza spod maski. Dzięki temu zapewniona zostaje wygoda noszenia, a ponad to – maseczka się nie odkształca, gwarantując dobre przyleganie, a co za tym idzie, odpowiednią ochronę.

Czy maseczki faktycznie chronią przed zanieczyszczeniami? Mamy opinię lekarza!

O czym powinniśmy pamiętać podczas zakładania maski?



Półmaski filtrujące są najbardziej efektywne wtedy, gdy ich krawędzie są szczelnie dopasowane do twarzy. Jeśli dopasowanie nie jest tak dokładne, poziom ochrony znacząco spada, gdyż zanieczyszczone powietrze może przechodzić przez wszelkie szczeliny. Dlatego też należy pamiętać, aby:

upewnić się, że wszystkie powierzchnie półmaski (jeżeli jest składana) zostały całkowicie rozprostowane,

założyć półmaskę zgodnie z instrukcją, umieszczając taśmy w odpowiednich miejscach (zwykłe przykładanie maski do twarzy może obniżać jej skuteczność) – górna taśma powinna więc zostać umieszczona na wierzchołku głowy, zaś dolna poniżej uszu,

nie utrudniać przylegania maski do twarzy poprzez zarost, biżuterię, szaliki czy apaszki.

Czy biżuteria lub broda u mężczyzn mogą przeszkadzać w odpowiednim użytkowaniu takiej maski?



Tak, zarost u panów czy biżuteria u pań może sprawiać, że maska nie będzie przylegała idealnie do twarzy, a przez to nie będzie skuteczna, gdyż groźne cząsteczki dostaną się do dróg oddechowych. Dlatego zaleca się, aby panowie zrezygnowali z zarostu w czasie najwyższego stężenia niebezpiecznych pyłów, panie zaś mogą zakładać biżuterię już po wejściu np. do pracy.

Reklama

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce - czym oddychamy?