Zaskórniki w postaci czarnych punktów powstają na tych partiach skóry, które z natury mają tendencje do przetłuszczania się – w okolicach nosa i na brodzie, czasami na czole. To nic innego, jak utlenione przez dostęp do powietrza sebum wydzielane w nadmiarze przez gruczoły łojowe i zablokowane w ich ujściach. W tym tłuszczu bakterie rozwijają się błyskawicznie, w miejscach wągrów często powstają trudno gojące się wypryski.

Pomoże higiena

Przede wszystkim regularne oczyszczanie (co dzień rano i wieczorem) cery. Raz w tygodniu przyda się głębszy zabieg z użyciem peelingu – w zależności od typu skóry może to być delikatny kosmetyk enzymatyczny lub "zwykły" scrub z drobinkami ściernymi.

Możesz też stosować specjalne plasterki kosmetyczne (np. plastry na wągry Beauty Formulas, ok. 14 zł) – nakleja się je na nos lub brodę na czas zalecany przez producenta, zwykle ok. 15 min. Substancja, którą są nasączone rozmiękcza grudkę łoju, która przykleja się do plasterka.

Raz na 10-14 dni przyda się kąpiel parowa z dodatkiem ziół, np. rumianku, rozmarynu (nie stosuj, jeśli masz problem z poszerzonymi naczynkami). Jej przygotowanie jest bardzo proste:

garść ziół (kwiatów rumianku, rozmarynu, lawendy) zalej litrem zimnej wody, zagotuj;

zostaw na małym ogniu ok. 5 min;

następnie przelej do miseczki – nachyl się nad nią okrywając głowę ręcznikiem . Dzięki temu ziołowa para rozpulchni skórę i pozwoli łojowym "czopom" wydostać się z ujść gruczołów łojowych;

. Dzięki temu ziołowa para rozpulchni skórę i pozwoli łojowym "czopom" wydostać się z ujść gruczołów łojowych; trzymaj twarz nad parą ok. 3-5 min;

osusz delikatnie ręcznikiem i wmasuj krem odpowiedni dla twojej cery.

Ewa Adamiak

