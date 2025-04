2 z 6

2. Dlaczego papier od hamburgera jest śliski?

Hamburger to porcja mięsa. Lecz w McDonald’s jest to porcja mięsa z charakterem. Tym, co odróżnia go od sztuki mięsa w innych restauracjach uchodzącej za hamburgera, jest to, iż w całości składa się z wołowiny. Do naszych hamburgerów nie dodajemy zmielonych serc ani innych osobliwych specjałów.

A papier?

Papier musiał mieć odpowiednią warstwę wosku, żeby hamburger nie przywierał do papieru, gdy wrzucało się go na blachę. Z drugiej strony nie mógł być sztywny, bo wtedy hamburgery by się zsuwały i nie można by układać ich warstwami.