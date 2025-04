Co do tego, że warto takiego zwierzaka przygarnąć, na pewno nie musimy Cię przekonywać. Trzeba jednak mieć świadomość, że taki czworonóg może być "po przejściach". Nie od razu poczuje się w nowym domu, jak u siebie. Może być tak, że nie będzie ci ufał. Może warczeć i szczekać, bo będzie myślał, ze i tutaj także spotka go krzywda. Na początku czas kiedy pies pozostaje sam w domu skracaj do minimum.

Jak postępować z psem ze schroniska

Nie przesadzaj z głaskaniem, bo może się bać. Później na pewno polubi głaskanie.

Przez pierwsze dni spędzaj z psem dużo czasu.

Mów do niego powoli i spokojnie. Niech się przyzwyczai do Ciebie i domu.

Nie karć go i nie krzycz, gdy coś zbroi lub załatwi się w domu.

Przestrzegaj regularnego trybu życia - o stałej porze spacery, jedzenie, zabawa. To psa uspokaja.

Od pierwszego dnia naucz go, gdzie jest jego legowisko. Postaraj się, żeby było wygodne, z dala od hałasu.

Daj mu odczuć, że znalazł prawdziwy dom, ale bądź stanowczy. Od razu musi wiedzieć co mu wolno, a czego nie.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"