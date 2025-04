Jeżeli rano czujesz, że nie chce się wstawać do swojego życia, to oznacza to, że coś nie działa tak, jak powinno. Gdybyś miała poczucie, że codziennie realizujesz swoje plany, to budziłabyś się z uczuciem ekscytacji!

Skoro brakuje ci chęci do działania (co czujesz na każdym kroku), twoje życie musi zostać "przemeblowane". Pamiętaj - masz tylko jedno życie. To twój wybór, jak je przeżyjesz. Dlatego warto je odmienić!

Jeśli nie jesteś w stanie zmienić miejsca zamieszkania, pracy, ludzi, którzy cię otaczają (a za którymi nie przepadasz), to zmień po prostu swoje nastawienie. Jesteś ciekawa, jak to zrobić? Posłuchaj co ma do powiedzenia na ten temat Dagmara Skalska.

Dagmara Skalska: autorka kalendarza "Rok pełen magii"

Otwórz się na cuda w swoim życiu. Dziel się z innymi swym wewnętrznym nadmiarem. Dzięki temu wszystko, czego doświadczysz w tym roku, będzie twórcze i mądre. A wszystko co się wydarzy, będzie miało znaczenie. To będzie niezwykły rok. Zaplanuj go. Chwytaj dobrą energię, a każdy z 365 dni w tym roku będzie magiczny.

