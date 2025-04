Biały obrus jest najbardziej uniwersalny. Pasuje do każdej zastawy i do każdego wnętrza. Aby jednak obrus dobrze wyglądał, powinien być nienagannie biały, bez plam, wykrochmalony i bez zagnieceń. Niekoniecznie trzeba go wybielać chemicznym wybielaczem. Skuteczne mogą być także domowe sposoby.

Jak odświeżyć biały obrus

Jeśli na obrusie pojawiły się nieestetyczne, żółte plamy, namocz go na całą noc w zsiadłym mleku, a potem wypierz w ciepłej wodzie z dodatkiem proszku do białych tkanin. Zamiast mleka możesz zastosować wybielacz do tkanin. Pamiętaj jednak, że te preparaty osłabiają włókna.

Temperaturę prania dopasuj do rodzaju tkaniny. Bawełniane białe obrusy można prać w 90 st. C. Dla lnu maksymalna temperatura wynosi 60 st. C, dla poliestru 40 st. C, a dla tafty i szyfonu 30 st. C.

Aby wzmocnić efekt wybielania w trakcie prania, do proszku można dodać torebkę proszku do pieczenia.

Adamaszkowe obrusy będą bardziej połyskliwe, jeśli do ostatniego płukania dodamy łyżkę boraksu (9 zł/kg).

Bawełnianie i lniane obrusy warto wykrochmalić, bo i lepiej układają się na stole. Sprawdza się gotowy krochmal, np. "Ługa", "Balbina", a także krochmal domowej roboty, ugotowany z 2 łyżek mąki ziemniaczanej i litra wody.

Sposób na plamy. Gdy rozleje się wino, zabrudzenie najłatwiej usunąć, posypując je szybko dużą ilością soli. Kiedy sól wchłonie płyn, płuczemy tkaninę w zimnej wodzie i pierzemy. Jeżeli plama z wina jest już sucha, trzeba ją wybielić, skrapiając obficie wodą utlenioną lub sokiem z cytryny. Po 15 minutach tkaninę pierzemy. Woda utleniona i sok z cytryny sprawdzają się także w przypadku plam z buraczków, owoców i soków.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"