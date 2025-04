Aby urlop rzeczywiście spełnił swoje zadanie – dodał nam energii i był przyjemnością – nie wystarczą wspaniałe pejzaże, miłe towarzystwo czy letnia pogoda. Warunkiem pozbycia się nagromadzonych w ciągu roku napięć jest przestawienie się na nowe tory, czyli robienie czegoś choć trochę innego niż zwykle. Nie ma na to prostej recepty. Inaczej będzie wyglądać urlop rodziny, która chce przeznaczyć czas na pogłębienie więzi, a inaczej singla, który potrzebuje głównie czegoś, co go naładuje nowymi doświadczeniami. Dlatego ważne jest, by, przed urlopem jasno określić swoje potrzeby i do nich dostosować sposób spędzania wolnego czasu. Warto wśród nich umieścić także kwestie zdrowia. Bo w końcu kiedy będziesz mieć więcej czasu, by je choć trochę podreperować? Podpowiemy ci, jak mądrze spędzić wakacje i skutecznie odpocząć.

Etap 1

Ideałem są 3 tygodnie urlopu. Możesz też odpoczywać częściej, ale krócej.

Pierwsze 2-3 dni wakacji dobrze przeznaczyć na wyhamowanie i przystosowanie do wolniejszego trybu życia. Wyłącz budzik, niespiesznie wypij poranną kawę i przyrządź zdrowe energetyczne śniadanie pełne owoców i warzyw, które dostarczą ci elektrolitów, potrzebnych szczególnie w upały.

Poświęć też chwilę na rozruszane się. Doskonałym pomysłem jest joga, która pomoże ci nie tylko usprawnić ciało, ale także wyciszyć umysł. Poświęcaj na nią 15 min każdego dnia urlopu, najlepiej rano.

Spakuj bagaże: nie zabieraj ze sobą ani telefonu służbowego ani laptopa!

Etap 2

To czas dla ciebie. Żyj pełnią życia i przestań się śpieszyć!

Przede wszystkim nie poddawaj się presji otoczenia . Nie musisz jeździć na wakacje tam, gdzie znajomi i robić tego, co oni. To twój urlop!

Zachowaj równowagę między aktywnością a leniuchowaniem. Jeśli przeleżysz całe wakacje na plaży, twoje mięśnie będą zesztywniałe i wrócisz do domu z bólem kręgosłupa. Jeżeli natomiast przesadzisz ze sportem, możesz nabawić się kontuzji (patrz żółta ramka). Zawsze zaczynaj więc od rozgrzewki i poświęcaj na sport 1-3 godziny dziennie. Wysiłek fizyczny pomoże ci odreagować stresy związane z pracą.

Postaw na zdrową kuchnię pełną regionalnych dań. Zamiast mocnych trunków, wybieraj czerwone wino.

Etap 3

Przygotuj się do pracy.

