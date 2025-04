Skóra szyi jest delikatna i cienka. Ma niewiele gruczołów łojowych, dlatego łatwo traci nawilżenie i jędrność. Jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne – przesuszone powietrze i słońce (promienie UV). Po 40-tym roku życia często wiotczeje, pojawiają się na niej bruzdki i przebarwienia.

Nie zapominaj więc o codziennym nakładaniu na szyję kosmetyku (z olejkami roślinnymi, koenzymem Q10, ceramidami, proteinami). To może być ten sam krem, którego używasz do pielęgnacji twarzy lub preparat specjalistyczny, stworzony do skóry szyi (najczęściej szyi i dekoltu). Nakładając kosmetyk zrób masaż ujędrniający.

Reklama

Masaż szyi:

na wnętrze dłoni nałóż porcję kosmetyku (wielkości monety 2-złotowej) i rozetrzyj go w dłoniach;

(wielkości monety 2-złotowej) i rozetrzyj go w dłoniach; "ostempluj" dekolt i szyję przykładając do skóry wnętrza dłoni pokryte kremem. Nie zapomnij o bocznych partiach szyi i karku. Postaraj się rozprowadzić preparat na całej powierzchni szyi;

przykładając do skóry wnętrza dłoni pokryte kremem. Nie zapomnij o bocznych partiach szyi i karku. Postaraj się rozprowadzić preparat na całej powierzchni szyi; wymasuj dekolt zakreślając koła i spirale opuszkami palców od środka ciała ku ramionom, następnie ruchami głaszczącymi od dołu ku górze. Teraz wymasuj szyję od dołu do góry także delikatnie ją głaszcząc;

od dołu do góry także delikatnie ją głaszcząc; na koniec lekko oklepuj podbródek wierzchami obu dłoni.

Ewa Adamiak

Reklama

Dowiedz się więcej:

Pielęgnacja skóry dojrzałej

Ćwiczenia na szyję

Przebarwienia skóry