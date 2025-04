Wrażliwa cera ma większe wymagania niż inne typy skóry. Wiele zabiegów nie nadaje się do stosowania przy tego typu cerze. Co gorsza, niektóre z nich mogą pogorszyć jej stan i pogłębić skłonność do podrażnień. Do takich zabiegów należy oczyszczanie. Przy skórze wrażliwej powinno być bardzo łagodne.

Do zmywania makijażu

najbezpieczniej jest używać płynów micelarnych (np. 3w1, Garnier, ok. 20 zł), a do mycia twarzy kostek myjących (np. takich jak hipoalergiczne mydło Biały Jeleń, ok. 2,60 zł). Zawierają one delikatne, ale skuteczne substancje myjące oraz składniki wzmacniające naskórek. Dodatkowo łagodzą podrażnienia dzięki wyciągom roślinnym, np. z lnu, bzu czarnego i olejom roślinnym.

Do głębszego oczyszczania

przyda się kosmetyk, który złuszczy skórę bez mechanicznego tarcia i podgrzewania skóry (jak np. dzieje się w wypadku kąpieli parowej czy oczyszczających maseczek rozgrzewających). W drogeriach jest już spory wybór peelingów enzymatycznych. Aplikuje się je na kilka minut lub całą noc zgodnie z zaleceniem na opakowaniu. Zawarte w nich enzymy (roślinne, np. z papai lub ananasa) delikatnie rozpuszczają wierzchnią warstwę naskórka, jego martwe komórki tworzące na powierzchni skóry ziemistą, pozbawioną zdrowego kolorytu warstwę.

Ewa Adamiak

