Robisz zakupy online, bo znalazłaś wymarzoną sukienkę w mega promocji. Klikasz „kup teraz”, podajesz dane do przelewu… i dopiero po fakcie orientujesz się, że strona była fałszywa, a Twój przelew trafił w ręce oszusta. Albo dostajesz wiadomość od „banku”, instalujesz aplikację, by potwierdzić transakcję, a chwilę później z konta znikają pieniądze.

To nie scenariusz horroru – to rzeczywistość, z którą codziennie zmagają się internauci. Podczas podcastu Krzysztof Romasz - Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej tłumaczy, jakie metody stosują oszuści i jak możemy skutecznie chronić siebie oraz najbliższych.

Jak nie dać się nabrać?

Phishing, czyli fałszywe e-maile i SMS-y podszywające się pod banki, firmy kurierskie czy urzędy, jest jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania danych. Coraz częściej spotykamy też fałszywe sklepy internetowe, które kuszą atrakcyjnymi cenami, ale nie wysyłają zamówionego towaru lub kradną dane kart płatniczych.

Na platformach internetowych oszuści podszywają się pod kupujących lub sprzedających, wysyłają linki prowadzące do fałszywych stron i próbują przechwycić dane. Telefon z „banku” proszący o instalację aplikacji? Kolejna pułapka, która może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Częstym działaniem oszustów jest podszywanie się pod przeróżne instytucje zaufania publicznego. Możemy otrzymać tego typu telefony, gdzie przestępcy próbują od nas wyłudzić dane, a nawet zmusić nas do jakiejś czynności, na podstawie których na koniec możemy stracić, zazwyczaj są to pieniądze komentuje Krzysztof Romasz - Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej.

Jak uchronić się przed działaniem oszustów w sieci?

Krzysztof Romasz podpowiada, że podstawą jest świadomość i proste nawyki:

sprawdzaj adres strony – brak „https” to sygnał ostrzegawczy,

uważnie czytaj wiadomości – błędy i dziwne sformułowania często zdradzają fałszywe e-maile,

nie klikaj w podejrzane linki, nawet jeśli wiadomość wygląda pilnie.

Dodatkowo warto korzystać z silnych haseł, menedżerów haseł, dwuskładnikowego uwierzytelniania, aktualizować systemy i aplikacje oraz stosować programy antywirusowe. Nawet darmowe antywirusy znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Używajmy haseł złożonych. Nie twórzmy haseł typu „1234” czy z datą naszych urodzin — to zbyt proste do odgadnięcia. Korzystajmy też z menedżerów haseł – to aplikacje, które pozwalają bezpiecznie przechowywać nasze dane logowania, nawet bez konieczności ich zapamiętywania. Dzięki nim hasła mogą być długie i skomplikowane, a co najważniejsze – trudniejsze do przechwycenia przez osoby niepowołane podpowiada ekspert.

Codzienna ostrożność to kolejny filar ochrony – nie udostępniaj danych osobowych niepewnym źródłom, uważaj na publiczne Wi-Fi, sprawdzaj opinie i historię sklepów internetowych.

Jeżeli chodzi o wiadomości phishingowe tego typu, zwracajmy uwagę na pisownię, na błędy ortograficzne. Bardzo często się zdarza, że cyberprzestępcy robią to w sposób niechlujny. Łatwo się wtedy zorientować. Coś jest napisane nie po polsku, bez polskich znaków. Jest to dosyć częste i łatwe do wyłapania mówi Krzysztof Romasz - Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej.

e-Doręczenia – cyfrowa poczta z gwarancją bezpieczeństwa

Na koniec odcinka ekspert omówił, jak korzystać z nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają komunikację formalną – m.in. e-Doręczeń Poczty Polskiej. To cyfrowa alternatywa dla listu poleconego z potwierdzeniem odbioru – bez papieru, kolejek i awiz. Wszystko trafia do Twojej skrzynki elektronicznej, a Ty masz pewność, że dokument został odebrany.

E-doręczenie to rodzaj listu poleconego, dzięki któremu wiemy, kto i kiedy go wysłał, a także mamy potwierdzenie, kiedy odbiorca go odebrał — choć wygląda nieco jak e-mail. To rozwiązanie proste, wygodne i jednocześnie bezpieczne tłumaczy ekspert.

Nie daj się nabrać – Twoje bezpieczeństwo w sieci i poza nią zaczyna się od świadomości i prostych zasad ostrożności. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak unikać oszustów, chronić swoje dane, robić świadome zakupy online i korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, posłuchaj naszego podcastu z Krzysztofem Romaszem.

Kliknij, włącz odcinek i zacznij budować swoją cyfrową tarczę ochronną już dziś!

