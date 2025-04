Twoja znajomość języka obcego pozostawia wiele do życzenia, mimo że uczysz się go już od kilku lat, uczęszczasz na kurs, a wieczorami ślęczysz nad repetytorium? Zastanawiasz się, dlaczego mimo usilnych starań ciągle jesteś na tym samym poziomie? Zanim dojdziesz do wniosku, że może po prostu się do tego nie nadajesz, musisz wiedzieć, że każdy człowiek, bez względu na wiek, może przyswoić sobie wybrany język obcy. Jak nauczyć się języka? To w gruncie rzeczy bardzo proste!

Nauka języka obcego - na czym polega storytelling?

Talent do nauki języków obcych to mit?

Do dziś nie odkryto genu języka obcego ani obszaru w mózgu, który były odpowiedzialny za dobre przyswajanie języków obcych. Talent do nauki języków obcych to mit, w który niestety wierzy wielu z nas. Według Ewy Zaremby, coach, anglistki i psycholog, na opanowywanie języków mają wpływ takie zdolności umysłowe jak odpowiedni poziom inteligencji, dobra pamięć, zdolność kojarzenia różnych pojęć, bystrość umysłu i szybkość myślenia.

Co decyduje o sukcesie w nauce języka obcego?

Historie dwóch słynnych poliglotów są najlepszym dowodem na to, że talent do nauki języków obcych to kompletna bzdura.

Steve Kaufmann, Kanadyjczyk władający 15 językami, aż do 17. roku życia nie mógł opanować języka francuskiego, choć uczył się go w szkole od najmłodszych lat. W Montrealu, mieście, w którym dorastał, większość mieszkańców jest francuskojęzyczna, dlatego Steve'owi zależało na tym, aby biegle nim operować. Niestety nie umiał się nim posługiwać na co dzień, mimo że na egzaminach osiągał zadowalające wyniki.

Benny Levis, Irlandczyk, który zna 11 języków, w wieku 21 lat umiał komunikować się jedynie w języku rodzimym, czyli angielskim. Sześcioletnia nauka języka niemieckiego w szkole nie przyniosła żadnych efektów, podobnie jak irlandzkiego, który był przedmiotem obowiązkowym. Później przyszedł czas na przyswajanie hiszpańskiego, do czego "zmusił" go wyjazd do Hiszpanii. Levis wiedział, że bez jego znajomości będzie mu trudno funkcjonować w tym kraju. Postanowił zapisać się na kurs. Niestety po 6 miesiącach intensywnej nauki opanował zaledwie podstawowe zwroty.

Czy historie Kaufmanna i Levisa wskazują na to, że mają wrodzoną zdolność do nauki języków obcych? Zdecydowanie nie. Co zatem spowodowało, że udało im się przyswoić aż tyle języków?

Języki obce niezbędne podczas rozmowy rekrutacyjnej

Kaufmann uważa, że przełomem w jego nauce języków były podróże. Dzięki wyjazdom do Szwecji, Włoch i Francji naprawdę zainteresował się językami obcymi i zapragnął nimi władać. Zetknięcie z kulturą obcych państw, życie wśród ich mieszkańców spowodowały, że nauka języków stała się jego pasją, a nie przykrym obowiązkiem. W swej książce „The way of the linguist” pisze: „Mój sukces w nauce języków przypisuje duchowi przygody i gotowości, aby uczyć się z wielką intensywnością”.

W przypadku Levisa punktem zwrotnym w nauce języków obcych była zmiana podejścia do języka. Poliglota w swej książce "Fluent in 3 Months" pisze, że należy obudzić w sobie autentyczne pragnienie nauczenia się go, aby móc komunikować się z innymi ludźmi. Jego zdaniem najskuteczniejszą metodą na opanowanie języka jest prawdziwe zainteresowanie się nim.

A zatem sukces w nauce języków obcych można osiągnąć dzięki autentycznej chęci do nauki języka i wytężonej pracy. Na wyraźne efekty trzeba poczekać, dlatego konieczne jest uzbrojenie się w cierpliwość. Przygodę z językiem obcym warto rozpocząć od zapoznania się z kulturą państwa, w którym się nim włada. To znakomity sposób na obudzenie językowej pasji. Jeśli nauka języka będzie sprawiała przyjemność, znacznie szybciej się go opanuje.

