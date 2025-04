Z badań wynika, że ponad połowa dzieci w wieku szkolnym ma próchnicę! Trudno się dziwić, skoro co trzeci uczeń szkoły podstawowej myje zęby tylko raz dziennie! Dla przeciętnego dziesięciolatka tego typu czynności są po prostu nudne i szkoda na nie czasu! Aby to zmienić, trzeba po prostu dopilnować dziecko. Niebagatelne znaczenie ma także dobór odpowiednich akcesoriów do mycia zębów.

To ci się przyda

Najpierw szczoteczka: powinna być nie tylko atrakcyjna dla oka, ale również wygodna – nieco większa niż dla przedszkolaka i z wyprofilowanym wygodnym oparciem dla kciuka. Dobrze byłoby gdyby miała powierzchnię do czyszczenia języka i policzków. Dobrym rozwiązaniem jest też szczoteczka elektryczna. Dzieci w wieku szkolnym mogą myć już zęby zwykłą pastą, powinny używać płynu do płukania i nici dentystycznej.

Jak myć zęby

Zęby należy myć 2 razy dziennie, przez 2-3 min. W wieku szkolnym dzieci szczotkują zęby wyłącznie metodą wymiatania. Stomatolodzy radzą, że dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 10 lat zęby myli także rodzice (najpierw dziecko szczotkuje, a potem poprawia po nim rodzic). Z badań wynika, że w krajach, w których taki zwyczaj jest przyjęty od lat (np. w Kanadzie), dzieci bardzo rzadko chorują na próchnicę.