Samoopalacz to szybki i bezpieczny sposób na zyskanie śniadej cery. W przeciwieństwie do słońca i lamp solaryjnych, które działają na głębsze warstwy skóry, preparaty brązujące wchodzą w reakcję tylko z naskórkiem. Przyciemnienie następuje już po kilkunastu minutach od aplikacji, a po 2-4 godzinach osiąga pełną intensywność. Opalenizna chemiczna jest nietrwała, zmywa się z naskórkiem, wyciera o ubrania. Trzeba ją więc powtarzać co kilka dni.

Reklama

Jak nakładać samoopalacz

Przygotuj skórę. Na dzień lub dwa przed aplikacją samoopalacza wydepiluj ciało i dokładnie oczyść peelingiem. Na gładkiej skórze kosmetyk lepiej się rozprowadza. Mniejsze jest też ryzyko powstania smug.

Pozbądź się bólu w czasie depilacji

Od dołu ku górze. Zaczynaj nakładanie samoopalacza od najniższych partii, które zamierzasz przyciemnić i przesuwaj się ku górze. To podstawowa zasada, której zawsze warto się trzymać.

Zaczynaj nakładanie samoopalacza od najniższych partii, które zamierzasz przyciemnić i przesuwaj się ku górze. To podstawowa zasada, której zawsze warto się trzymać. Małe porcje. Aplikując samoopalacz musisz się wykazać cierpliwością. Bierz niewielkie porcje kosmetyku (prócz sprayu, który po prostu rozpylasz równomiernie na całe ciało) i rozcieraj w dłoniach, dopiero potem nakładaj go na skórę starannie rozsmarowując równą warstwą.

Aplikując samoopalacz musisz się wykazać cierpliwością. Bierz niewielkie porcje kosmetyku (prócz sprayu, który po prostu rozpylasz równomiernie na całe ciało) i rozcieraj w dłoniach, dopiero potem nakładaj go na skórę starannie rozsmarowując równą warstwą. Uwaga na kostki, łokcie i kolana. Na te miejsca nałóż mniej preparatu brązującego, ponieważ ich skóra jest z natury sucha i bywa szorstka. Dlatego chłonie więcej samoopalacza i przyjmuje intensywniejszy odcień. Już peelingując ciało przed planowaną aplikacją brązera pomyśl o tym, by dokładnie wygładzić te problematyczne miejsca.

Jak zrobić peeling ciała?

Myj ręce. Co jakiś czas umyj dłonie - w czasie aplikacji i po niej. Wtedy samoopalacz nie zabarwi przestrzeni między palcami, które "lubią" gromadzić kosmetyk w trakcie zabiegu.

Jaki samoopalacz wybrać

Krem lub balsam nawilżający

Zawierają niewiele substancji brązującej. Działają wolniej niż samoopalacz, stopniowo, bardzo delikatnie przyciemniając skórę.

Dla kogo: idealne dla początkujących lub osób, które tylko subtelnie chcą przyciemnić skórę.

Najlepsze balsamy samoopalające - test

Emulsja, mus, mleczko

Każdy z tych kosmetyków działa dość intensywnie. Należy wziąć małą porcję rozetrzeć w dłoniach, a następnie nałożyć na skórę. Można je mieszać ze zwykłym balsamem nawilżającym, aby ułatwić nakładanie albo zmniejszyć intensywność uzyskiwanej opalenizny.

Dla kogo: dobry dla cery normalnej. Pamiętaj, że im bardziej gęsty kosmetyk, tym uważniej i staranniej musi być rozprowadzony na skórze. Praktyka w tym wypadku jest dość ważna. Jeśli jej jeszcze nie masz, na początek lepiej wybieraj nieco jaśniejsze odcienie samoopalacza lub rozrzedzaj go balsamem (nie będzie tak bardzo widać błędów).

Żel

Lekka, przejrzysta konsystencja i śliskość ułatwiają równomierne rozprowadzanie na skórze. Łatwo nałożyć równomierną warstwę.

Dla kogo: dobry do skóry suchej i wrażliwej. Daje efekt lekkiego muśnięcia słońcem. Żel można stosować codziennie, do otrzymania wymarzonej głębi koloru.

Spray

Mgiełkę rozpyla się na ciele kolistymi ruchami. Samoopalacz w sprayu stosuje się bezpośrednio na skórę - bez rozcierania w dłoniach.

Dla kogo: szczególnie polecany dla osób z tłustą cerą. Kropelki sprayu osiadają na skórze cienką warstwą dzięki czemu kosmetyk nie gromadzi się w rozszerzonych ujściach gruczołów łojowych.

Chusteczki samoopalające

Miękka tkanina nasączona jest płynem samoopalającym. Chusteczką pociera się równomiernie powierzchnię skóry, można nią wyrównać warstwę nakładanego samoopalacza.

Dla kogo: do każdego rodzaju cery. Mogą ich używać osoby bez wprawy w nakładaniu brązera. Chusteczka ułatwia szybkie i równomierne rozprowadzenie płynu brązującego na dużych powierzchniach.

Ewa Adamiak

Reklama

Przeczytaj też:

Cukrowe peelingi do ciała - test

4 sposoby na zmysłowy dekolt