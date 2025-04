Z natury szkliwo jest bardzo twarde i odporne na ścieranie, ale nie u wszystkich i nie przez całe życie. Z czasem ściera się, powstają w nim mikroubytki, porowatości. To właśnie w nich (i w kamieniu nazębnym) osadzają się pigmenty z jedzenia. Niektóre pokarmy powodują, że szkliwo żółknie.

Reklama

Przynajmniej raz w roku usuwaj kamień nazębny (tworzy na zębach nieestetyczne cienie) – możesz to zrobić bezpłatnie w gabinetach, które mają umowę z NFZ. Za piaskowanie i lakowanie (fluoryzację) zapłacisz ok. 90-100 zł. Wybielanie kosztuje ok. 700-1500 zł zależnie od metody.

Przebarwień szkliwa możesz się pozbyć stosując specjalne pasty lub całe systemy wybielające do domowego użytku. Kuracje trwają 5-14 dni. Skorzystaj z preparatu rozjaśniającego szkliwo pod wpływem światła (wypróbuj Blanx White Shock z lampką LED w komplecie, ok. 58 zł). Są też łatwe w użyciu paski, które rozpuszczają się po kilku godzinach (RapdWhite, ok. 70 zł).

Oto najwięksi wrogowie białych zębów:

czarna kawa

herbata

sos sojowy i pomidorowy

buraczki

jagody

curry

czerwone wino.

Owoce&spółka

Jedz truskawki, wiśnie i jabłka – ich sok delikatnie złuszcza przesuszony naskórek ze skóry ust, a dodatkowo rozjaśnia zęby i usuwa przebarwienia. Pomocne są też niektóre warzywa – np. pocieranie szkliwa łodyżką selera naciowego lub... różyczką kalafiora da podobny rezultat. W dbaniu o biały uśmiech pomaga woda utleniona (3 proc. roztwór kupisz w aptece, ok. 1 zł za 100 g). Stosowana do odkażania skaleczeń, sprawdza się jako antyseptyczna, wybielająca zęby płukanka do zębów (5-10 kropli wody utlenionej na szklankę wody). Niebezpieczeństwo powstania przebarwień będzie mniejsze, gdy zaraz po jedzeniu umyjesz zęby.

Zmień kolor ust i... szkliwa makijażem

Odpowiedni odcień szminki zdziała cuda. Nada głęboki kolor wargom, poprawi ich kształt i doda objętości. W jej towarzystwie zęby mogą się wydawać się dużo bielsze i jaśniejsze niż są. Wystarczy, że wybierzesz szminkę z gamy chłodnych różów lub czerwieni (z dodatkiem pigmentu niebieskiego lub fioletowego). Takie optyczne schłodzenie podziała jak ekspresowe wybielanie szkliwa.

Uwaga: pomadki z intensywnym, trwałym pigmentem (long lasting i wodoodporne) mogą barwić zęby. Nie są polecane osobom ze słabym szkliwem (zapytaj swojego dentystę!). Lepiej wtedy użyć delikatnego błyszczyka w chłodnej tonacji.

Ewa Adamiak

Reklama

Przeczytaj też:

Test czerwonych szminek

Ile kosztuje wybielanie zębów?

Jak dobrać barwę szminki?