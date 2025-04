Idź do perfumerii w dzień, kiedy dobrze się czujesz (jesteś wypoczęta, nie jesteś poirytowana, nie boli cię głowa, itd.). Przed wyprawą do sklepu nie spryskuj się żadnym zapachem, nie używaj dezodorantu – każda woń może zakłócić odbiór nowego zapachu.

1. Sięgnij po tester

Wypróbuj nowy zapach na papierowym paseczku do testowania. Wąchaj go co jakiś czas (nawet kilka godzin), sprawdzając jak ulatniają się kolejne akordy kompozycji.

2. Sprawdź na skórze

Jeśli na każdym z tych etapów zapach ci odpowiada, wypróbuj go na nadgarstkach po wewnętrznej stronie). Sprawdź, jak zmienia się w połączeniu z jej zapachem (u każdej osoby ten sam zestaw nut zapachowych pachnie inaczej). Najlepiej nie zmywaj go do końca dnia. Jeżeli do wieczora nie zmienisz zdania i nadal ci się podoba, możesz dokonać zakupu.

3. Ogranicz próbę

Za jednym razem nie testuj więcej niż 4 rodzajów perfum. Przeciętny człowiek tyle potrafi odróżnić. Kolejne zapachy już mieszają się, nie czujemy ich lub czujemy inaczej niż pachną. Nie będziesz w stanie wybrać lub wybierzesz błędnie.

Ewa Adamiak

