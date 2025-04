Reklama

Sauna przynosi wiele korzyści. Przyspiesza krążenie, oczyszcza skórę z toksyn i dodaje jej blasku. Poprawia nastrój w szare, jesienne dni.

Sauna działa korzystnie na większość osób, ale jest szczególnie wskazana dla chorych na depresję, cierpiących na bóle reumatyczne oraz ludzi z obnizona odpornością.

Najpopularniejsza jest sauna fińska, czyli sucha. Kilkunastominutowy seans w pomieszczeniu nagrzanym nawet do 100° C, rozgrzewa naszą skórę do 42° C, a temperaturę całego ciała podnosi o jeden stopień.

Jak korzystać z sauny

Zanim wejdziesz do sauny nie pij alkoholu, nie objadaj się, ale także nie idź z pustym żołądkiem.

Zabierz ze sobą klapki i balsam do ciała lub olejek, ręcznik.

Ręcznik powinien być długi (180– 200 cm), by można się było na nim położyć. Można go także wypożyczyć w saunie za ok. 5 zł. Weź prysznic i dokładnie się nim wytrzyj, skóra poci się wtedy o wiele szybciej.

Do sauny należy wejść nago . Nagrzany kostium kąpielowy może się rozciągnąć, odbarwić albo nas nas poparzyć. Ściągnij zegarek i biżuterię.

Wybierz sobie półkę (im wyżej tym goręcej, więc powinnaś zacząć od najniższej) usiądź lub połóż się na rozłożonym ręczniku. Po kilku minutach możesz przenieść się wyżej. Pozostań tam tyle, ile wytrzymasz, jednak nie dłużej niż 15 minut. Staraj się oddychać ustami (oddychanie nosem może spowodować obrzęk śluzówki.

Teraz idź pod prysznic. Ciepłą wodą spłucz pot, następnie zacznij sie schładzać zaczynając od nóg. Po krótkim odpoczynku powtórz cykl jeszcze dwukrotnie. Na końcu nawilż skórę oliwką.

Jeśli źle się poczujesz, powoli wstań i wyjdź na zewnątrz. Usiądź i odpocznij.

