Gdy nasz żywy "pluszak", czyli królik miniaturka trafi do naszego domu, zapewnijmy mu takie warunki, jakie są dla niego najbardziej korzystne. Ważne, aby klatka była obszerna i stała w spokojnym miejscu, gdzie nie hałasuje telewizor. Jedzenie musi być bogate w składniki odżywcze. Zwierzątko nie powinno się czuć samotne. Króliki są towarzyskie.

Najlepsza klatka

Klatka powinna mieć wymiary ok. 80 x 40 x 40 cm. Mniejsza ogranicza ruchy. Nie należy stawiać jej w kuchni, gdyż króliki źle znoszą kuchenne opary. Nie może to być też miejsce mocno nasłonecznione, ani takie, gdzie jest głośno, np. obok telewizora. Hałas może nawet sprawić, że królik będzie chorowity. Najlepiej, gdy jest to cichy pokój.

Wyposażenie klatki

Króliczą klatkę wyściełamy słomą lub wiórkami. Wysoko umieszczamy pojemnik na siano (gdyby był nisko, królik mógłby go potraktować jak łóżko lub ubikację). Potrzebna jest również stabilna miseczka na ziarno, poidełko, tzw. lizawka wapniowo-solna i drewienko do ogryzania. Najlepiej, aby klatka była zawsze otwarta. Jednak często jest to niemożliwe, bo wychodząc z domu nie zapewnimy królikowi bezpieczeństwa. Dlatego wypuszczajmy go z niej na godzinę dziennie. To sprawi, że będzie miał dobrą kondycję. Pamiętajmy, aby przedtem zabezpieczyć kable listwami maskującymi. Jeśli króliczek zacznie gryźć np. meble, nie karćmy go, lecz starajmy się odciągnąć jego uwagę od tego przedmiotu.

ABC opieki

Zmieniajmy codziennie wodę i wymieniajmy zabrudzoną ściółkę. Raz w tygodniu czeszmy króliczka miękką szczotką. Co miesiąc oglądajmy jego pazurki. Gdy zawijają się do dołu, obetnijmy cążkami. Raz w roku zaszczepmy króliczka przeciw chorobom - myksymatozie i RHD (krwotocznej chorobie królików).

Królik lubi towarzystwo

Dobrym rozwiązaniem będzie zakup dwóch królików samiczek lub samiczki i wykastrowanego samczyka. Dwa samce raczej się nie zaakceptują. Będą toczyć wojnę i znaczyć teren moczem, co nie jest przyjemne. Zastępczą rodziną dla króliczka może być też świnka morska i szynszyla. Oczywiście może się on także zaprzyjaźnić z naszym kotem lub psem, zwłaszcza gdy im w tym pomożemy. Na początku trzeba jednak obserwować, czy królik nie wzbudza instynktów myśliwskich u psa lub kota.

Przysmaki dla królika

To zwierzątko gotowe jest jeść nieustannie. Dlatego, że jego układ pokarmowy funkcjonuje w specyficzny sposób - pokarm jest "pchany" przez jelita kolejną porcyjką karmy. Poza siankiem i mieszankami warzywno - zbożowymi (ok. 8 zł/0,5 kg), króliczek powinien dostawać zioła (lubczyk, szałwia), owoce (jabłka, gruszki bez skórek) oraz warzywa (marchew, koper, listki cykorii).

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"