Jesienią często wyglądamy na zmęczone. Jak to ukryć makijażem?

Najważniejsze jest takie przygotowanie cery, by była nieskazitelna.

Należy ukryć wszelkie widoczne niedoskonłości (cienie pod oczami, krostki), które podkreślają zmęczony wygląd. Do tego posłużą baza pod makijaż, podkład i korektor (szczegóły poniżej).

Baza

Wygładzi skórę, wypełni niewielkie zmarszczki. Dzięki temu nałożony później fluid będzie wyglądał świeżo i naturalnie.

Podkład

Sięgnij po kosmetyk rozświetlający, ładnie rozproszy światło, sprawiając, że skóra będzie wyglądać promiennie.

Korektor

Kosmetykiem w kolorze podkładu zatuszuj krostki, cienie pod oczami, rozszerzone naczynka. Przypudruj.

Cień

Potrzebujesz dwóch cieni. Różowobeżowy cień nałóż na ruchomą część powieki, wychodząc nieco poza zewnętrzny kącik oka. Jaśniejszy, opalizujący zaaplikuj w wewnętrznych kącikach oczu, to je ładnie rozświetli.

Pomadka

Wargi pokryj pudrem, wtedy szminka będzie się na nich lepiej trzymać. Nanieś warstwę różowej pomadki. Powinna być w tej samej tonacji, co róż.

Róż

Róż jest kosmetykiem kluczowym dla tego makijażu. Pamiętaj, by dobierać go do kolorytu cery. Jeśli masz jasną karnacje używaj różu w chłodnym odcieniu różowego. W wypadku ciemniejszej cery postaw na kolory cieplejsze, brzoskinioworóżowe.

Mascara

Rzęsy wytuszuj dwukrotnie czarnym tuszem. Szczególnie starannie w zewnętrznych kącikach oczu, ten trik optycznie uniesie ich kąciki.

