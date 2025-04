lkjgncpifghpfgkjfcngfjgnoifg

Objawy cukrzycy początkowo są często mało charakterystyczne.

Sprawia to, że łatwo je przegapić!

Zmęczenie, utrata wagi czy wzmożone pragnienie często są ignorowane lub mylone z innymi dolegliwościami.

Koniecznie sprawdź, jak rozpoznać pierwsze, nieoczywiste objawy cukrzycy!

Cukrzyca to groźna choroba i, niestety, epidemia naszych czasów. Nieleczona i źle regulowana może prowadzić do bardzo poważnych powikłań, a nawet do śmierci. Warto więc jak najwcześniej podjąć leczenie. Poznaj 6 objawów, które mogą świadczyć o początkach cukrzycy.

Jak rozpoznać objawy cukrzycy? Oto 5 wczesnych symptomów choroby:

1. Utrata wagi, często połączona ze zwiększonym apetytem

Najogólniej mówiąc, cukrzyca polega na zaburzeniach metabolizmu węglowodanów. Nasz organizm, nie mogąc wykorzystać cukrów sięga po inne źródła energii - białka i tłuszcze. Efekt? Mimo, że nie planowaliśmy diety, tracimy na wadze. I choć w pierwszym momencie nowa sylwetka może cieszyć, jeśli stan mimowolnego chudnięcia przedłuża warto przyjrzeć się sprawie z bliska i wykonać niezbędne badania krwi.