W modzie trendów – bez liku. Jak wybrać spośród mnóstwa propozycji stroje idealne dla siebie? Sekretem powodzenia jest indywidualne podejście do mody. Spraw, by twoje ubrania były dla ciebie niczym "druga skóra".

Reklama

1. Sylwetka

Od niej zależy najwięcej, bo nawet najmodniejszy ciuch nie będzie wyglądał dobrze, jeśli nie będzie "grał" z twoją figurą. Wypisz na kartce atuty i wady sylwetki i pamiętaj o nich przy komponowaniu strojów. To co najpiękniejsze podkreślaj dopasowanym krojem, śmiałym wycięciem, aplikacją lub wzorem, która przyciągnie wzrok. To zaś, co ci się w sobie nie podoba, zakryj luźniejszym materiałem, ciemniejszym kolorem.

2. Styl

Zastanów się, jakie rzeczy ci się podobają i w jakich dobrze się czujesz. Przejrzyj internet, magazyny. Możesz zainspirować się stylem jakiejś gwiazdy. Zdefiniowanie, choćby częściowe, pomaga w komponowaniu garderoby – rzeczy w podobnym stylu łatwiej się ze sobą komponują. Nie zapominaj jednak o klasyce – ubrania o prostej formie są ponadczasowe i stanowią idealną bazę do każdego stylu.

3. Szyk

Noś ubrania, które wyglądają schludnie – nie mną się przy każdym ruchu czy są stare i zużyte. Lepiej zainwestować w kupno jednej rzeczy dobrej jakości niż dwóch marnych, które od nowości nie wyglądają elegancko lub zniszczą się od razu.

4. Bielizna

Niby niewidoczna, skryta pod ubraniem, ale szalenie istotna. Idealnie dobrany stanik skoryguje kształt biustu, a majtki pomogą w wyeksponowaniu pupy czy schowaniu wypukłego brzuszka. Dzięki odpowiedniej bieliźnie rzeczy będą lepiej się układały, a sylwetka nabierze korzystnych propocji.

5. Dodatki

To w nich drzemie wielka siła. Są tą kropką nad i, tym, co decyduje o indywidualnym stylu. Wpięta w klapę żakietu oryginalna broszka, nonszalancko zarzucony na ramiona szal czy szałowe kolczyki – pozwól sobie na odrobinę szaleństwa przy ich doborze i pokaż swoją naturę.

6. Postawa

Uwierz w to, że dobrze wyglądasz. Wyprostuj się i uśmiechnij. Pozytywne nastawienie sprawi, że będziesz odbierana jako osoba pewna siebie, świadoma swego wyglądu, a więc elegancka i modna!

Przeczytaj też:

10 rzeczy, które musisz mieć w swojej szafie

Niezbędne minimum w szafie dojrzałej kobiety

Reklama

Anna Mietelska