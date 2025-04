Ciepłe i zimne powietrze na zmianę, wilgoć i mróz. Wszystkie te czynniki działają na włosy negatywnie. Kłopoty ma także skóra głowy – jej gruczoły łojowe mogą wydzielać zbyt dużo sebum, stąd "zimowe" problemy z łupieżem lub przetłuszczającymi się nasadami włosów.

Poznaj sposoby na uniknięcie tych kłopotów.

1. Delikatnie oczyszczaj

Postaw na łagodny szampon, do codziennego stosowania (informację znajdziesz na opakowaniu kosmetyku). Pamiętaj, że włosy właśnie przeżyły jesienne osłabienie, które jest naturalnym procesem powiązanym z przygotowaniem się całego organizmu do zimy. Skóra głowy też jest podrażniona zmianami temperatury i słabiej dotleniona. Delikatny kosmetyk w zupełności wystarczy do umycia głowy. Myj głowę w zależności od typu włosów: tłuste 2-3 razy w tygodniu, suche raz na 5-7 dni. Wybieraj szampon z zawartością nawilżających ekstraktów roślinnych (np. aloesu), protein (jedwabiu, mleka lub miodu) czy ceramidów, które wzmacniają strukturę pojedynczego włosa wbudowując się w drobne ubytki.

2. Odżywiaj i wzmacniaj

Nie zapominaj o odżywkach po każdym myciu głowy. Jeśli ciągle brak ci czasu sięgaj po te ekspresowe, bez spłukiwania – zwykle mają postać wygodnych w stosowaniu sprayów. Ich dodatkową zaletą jest to, że ułatwiają rozczesywanie dłuższych pasm. Rozpylona na włosy odżywka zapobiegnie też stroszeniu się kosmyków – warto mieć buteleczkę zawsze przy sobie i użyć, kiedy po zdjęciu czapki sterczą w różne strony. Trzymaj wtedy pojemnik z daleka od głowy (ok. 30 cm) lub spryskaj dłonie, rozetrzyj w nich odżywkę i zwilżonymi nim rękami przygładź fryzurę. Dzięki temu na pewno nie przesadzisz z ilością. Raz w tygodniu poświęć ok. 30 min na nałożenie maski – kosmetyku zawierającego więcej składników odżywczych niż zwykła odżywka. Musisz ją zostawić na dłużej, aby mogły wniknąć w głąb struktury włosa.

3. Ogranicz stylizację na gorąco

Zimą bez suszarki trudno się obyć. Staraj się jednak korzystać z niej jak najkrócej i nastawiać na najniższe temperatury. Trzymaj urządzenie ok. 20-25 cm od głowy. Załóż nakładkę kierunkową, a włosy przeczesuj szczotką wentylującą (z ażurowym korpusem przepuszczającym powietrze) – w ten sposób skrócisz czas suszenia. Zanim do niego przystąpisz pozbądź się nadmiaru wilgoci zakładając na kilka minut turban z ręcznika frotte (miękkiego, żeby wchłonął jak najwięcej wody). Po zdjęciu go, jeszcze odciśnij włosy papierowym ręcznikiem. Rozczesuj uważnie i delikatnie, ponieważ mokre pasma są bardziej podatne na mechaniczne uszkodzenia. Unikniesz kłopotów używając grubego grzebienia z rzadkimi ząbkami albo szczotki z igłami zakończonymi kuleczkami. Staraj się jak najrzadziej układać włosy z pomocą prostownicy i lokówki. Jeśli zdecydujesz po nie sięgnąć koniecznie użyj sprayu chroniącego pasma przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur.

4. Szczotkuj regularnie

Rób to rano i wieczorem, aby uwolnić włosy od kurzu i kosmetyków do stylizacji (zimą postaraj się je trochę ograniczyć, ponieważ obciążają włosy). Używaj do tego szczotki z naturalnego włosia, które jest miękkie i bardzo delikatnie wygładza powierzchnię włosa.

5. Chroń włosy przed zimowym stresem

Mróz je wysusza, a wilgotne zimne powietrze osłabia i uwrażliwia na wszelkie uszkodzenia. Dlatego nakrycie głowy jest koniecznością. Warto tylko zadbać o to, by było niezbyt ciasne (nie przyciskało włosów do skóry) i, w miarę możliwości, wykonane z naturalnych materiałów albo oddychających tkanin nowej generacji (ich włókna regulują temperaturę przy skórze, pozwalają skórze głowy oddychać). W dni, kiedy mróz nie jest zbyt siarczysty możesz zdecydować się na opaskę chroniącą czoło i uszy. W zimniejsze dni wybieraj luźną (zapewniającą włosom dostęp powietrza i nie uciskającą) czapkę lub "komin". Kaptur, choć wygodny, (niestety zwykle z nieprzemakalnej i nieprzewiewnej tkaniny jak cała kurtka czy płaszcz), nie jest najlepszy – często pociera partię włosów na szczycie głowy powodując ich osłabienie i mocne elektryzowanie się.

