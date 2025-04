Jest wieloletnią byliną, która tworzy całe kępy. Kwiaty na wzniesionych, owłosionych łodygach osiągają wysokość ok. jednego metra. Mają zabawnie postrzępione płatki i w zależności od odmiany, są różowe, purpurowe, białe, czerwone. Utrzymują się na roślinie aż do września. Wydają oryginalny zapach, zwłaszcza, gdy porusza je wiatr. Wabią pszczoły i motyle. Bardzo trwałe także po ścięciu, nadają się więc na bukiety.

Reklama

Miejsce: Powinno być słoneczne ale toleruje półcień. Bylina nie ma szczególnych wymagań co do gleby. Najbardziej odpowiada jej przeciętnie żyzna, wilgotna ziemia.

Podlewanie: Regularne, zwłaszcza w upalne lato. Nie lubi przesuszenia.

Nawożenie: Roślina jest dość żarłoczna i szybko wyczerpuje składniki pokarmowe z gleby, więc dobrze jest co kilka lat ją przesadzić oraz regularnie zasilać kompostem lub obornikiem.

Rozmnażanie: Roślina rozrasta się intensywnie przez rozłogi. Co 2-3 lata warto ją rozmnożyć przez podział kęp.

Nasze rady

• Pysznogłówka wygląda atrakcyjnie także zimą, bo po przekwitnięciu pozostają na niej dekoracyjne, brązowe nasienniki. Jeśli jednak przytniemy przekwitłe kwiatostany, jest szansa, że zakwitnie ponownie tego lata.

• Po ususzeniu listki pysznogłówki pachną jak bergamotka. Kilka zasuszonych listków wrzuconych do herbaty daje posmak earl-greya.

• Pysznogłówka ma też właściwości lecznicze. Napar z kwiatów wzmacnia, ma lekkie działanie uspokajające, antyseptyczne, wykrztuśne. Liście można dodawać do dżemów, soków, sałatek. Ususzone warto dodać do pot-pourri.

Reklama

Małgorzata Świgoń