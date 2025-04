Włosy często sprawiają na problemy, choć nie żałujemy środków na szampony i odżywki. Cienkie pasma są oklapnięte, kręcone puszą się i sterczą, proste i długie rozdwajają na końcach, grube zaś, choć mogłyby być powodem do dumy są zawsze sztywne i matowe... Poniżej znajdziesz wskazówki, co zrobić, by proste pasma dobrze wyglądały.

Jak strzyc proste włosy

Do tego rodzaju włosów polecane są wszystkie fryzury i długości, zwłaszcza lob, czyli dłuższa wersja boba. Jeśli są gęste, ładnie wyglądają obcięte prosto.

Sprytne triki

By proste włosy wyglądały atrakcyjnie trzeba zapewnić im połysk i chronić końce przed rozdwajaniem. Zapewni to nakładanie jedwabiu w płynie (bez alkoholu).

Unikaj plastikowych lub nylonowych szczotek Te tworzywa sprawiają, że włosy łatwiej się elektryzują, plączą,

Pielęgnacja

Szukaj szamponów przeznaczonych do włosów mieszanych , bo proste pasma są często tłuste u nasady i suche na końcach.

Na końcówki nakładaj preparat wzmacniający, np. w postaci olejku.

Inny pomysł to serum, które delikatnie obciąża włosy, przez co nie skręcają się na końcach.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

