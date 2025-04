Twoje paznokcie nie są takie? Być może dlatego, że nie dostarczasz im z pożywieniem potrzebnych sunstancji odżywczych. Brak cynku, magnezu i krzemu powoduje, że płytki stają się łamliwe i cienkie. Niedobór witamin (A, C, E i z gruby B) sprawia, że nie chcą rosnąć, są blade i kruche. Uzupełnij dietę, a doraźnie pomóż paznokciom odżywkami.

Peeling do skórek



Niewielką ilość preparatu nałóż na płytkę paznokcia w okolicach macierzy i lekko wmasuj opuszkami palców. Drobinki peelingujące z migdałów wygładzą powierzchnię paznokcia. Wyciągi roślinne np. z alg, pestek moreli, olejki zmiękczą skórki i ułatwią ich usunięcie. (Wypróbuj preparat FM, ok. 15 zł.)

Odżywka przyspieszająca wzrost



Warto ją zastosować, gdy paznokcie są słabe i nie chcą rosnąć. Wybierz preparat zawierający wit. A, C i E oraz aktywne wyciągi z roślin (np. odżywkę z komórkami macierzystymi z jabłek, Golden Rose, ok. 13 zł). Kuracja powinna trwać co najmniej 4 tygodnie. Odżywkę nakładaj na niepomalowane paznokcie raz na tydzień.

Serum pielęgnujące płytki



Silna, regenerująca odżywka wzmocni słabe i cienkie paznokcie. Zregeneruje płytkę, wypełni drobne ubytki i ochroni przed uszkodzeniami. Szukaj preparatu z kompleksem witamin: A, E, C, F, które wygładzają paznokcie i pobudzają je do wzrostu.

Ekspresowy manikiur



Sięgnij po bezbarwny lakier-odżywkę 3w1. Błyskawicznie wzmocni kruche, miękkie i łamliwe paznokcie. Już po nałożeniu jednej warstwy brzegi płytek są jaśniejsze, a całe paznokcie zyskują silny połysk. (Wypróbuj: odżwkę z diamentowym pyłem, Maybelline, ok. 18 zł)

Ewa Adamiak

autorka jest redaktorem Pani domu

