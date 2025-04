Włosy często sprawiają na problemy, choć nie żałujemy środków na szampony i odżywki. Cienkie pasma są oklapnięte, kręcone puszą się i sterczą, proste i długie rozdwajają na końcach, grube zaś, choć mogłyby być powodem do dumy są zawsze sztywne i matowe... Poniżej znajdziesz wskazówki, co zrobić, by grube pasma dobrze wyglądały.

Jak strzyc grube włosy

Włosy często są sztywne, lepiej więc unikać cięć typu paź, czy bob, bo te fryzury ładnie wyglądają, gdy włosy są podwinięte do środka. Dobry pomysł to trwała unosząca pasma u nasady.

Sprytne triki

Gdy włosy mają tendencję do puszenia się, stosuj przed modelowaniem kosmetyki termoochronne.

stosuj przed modelowaniem kosmetyki termoochronne. Sprawdzą się także wygładzające olejki. Nakładaj je także na suche włosy.

Pielęgnacja

Od czasu do czasu u myj włosy odżywką, np. Matrix.

Stosuj maski intensywnie regenerujące , z keratyną, masłem shea i olejami roślinnymi.

, z keratyną, masłem shea i olejami roślinnymi. Unikaj preparatów dodających objętości oraz tych z alkoholem.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

