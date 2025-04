Włosy często sprawiają na problemy, choć nie żałujemy środków na szampony i odżywki. Cienkie pasma są oklapnięte, kręcone puszą się i sterczą, proste i długie rozdwajają na końcach, grube zaś, choć mogłyby być powodem do dumy są zawsze sztywne i matowe... Poniżej znajdziesz wskazówki, co zrobić, by cienkie pasma dobrze wyglądały.

Jak strzyc cienkie włosy

Wyglądają najlepiej, gdy są krótkie lub półdługie (długie trudno ułożyć tak, by nie były przyklapnięte). Krótkim fryzurom objętości dodaje cieniowanie.

Sprytne triki

Balejaż - optycznie powiększa fryzurę, a ponadto po farbowaniu pasma stają się chropowate i wydaje się, że jest ich więcej.

Suszenie z głową na dół.

Tapirowanie u nasady.

Pielęgnacja

Jeśli pasma się przetłuszczają, myj je codziennie.

Szukaj odżywek z polimerami, dzięki którym pojedyncze włosy odpychają się od siebie.

, dzięki którym pojedyncze włosy odpychają się od siebie. Odżywki nakładaj na końce.

Unikaj odżywek bez spłukiwania.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

