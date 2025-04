1. Dobry wybór to połowa sukcesu.

Szukaj rośliny zwartej o intensywnie zielonych liściach bez przebarwień czy oznak żółknięcia. Najlepiej, gdy ma, jak najwięcej pąków – będą się one sukcesywnie rozwijać i azalia może wówczas kwitnąć nawet dwa miesiące. Poproś sprzedawcę, by zapakował ją w 2-3 warstwy papieru, zwłaszcza jeśli na dworze jest mróz. Po powrocie do domu pozostaw ją na pół godziny nie rozpakowaną, aż nabierze temperatury pokojowej.

2. Wybierz jasne miejsce.

Roślina lubi jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione miejsce. Najlepiej czuje się w możliwie chłodnym pokoju o wilgotnym powietrzu. Warto więc ustawić doniczkę na warstwie wilgotnych kamyków lub keramzytu lub od czasu do czasu zrosić spodnią stronę liści. Trzeba przy tym uważać, by nie moczyć delikatnych kwiatów, bo bardzo tego nie lubią. Pod wpływem wilgoci zlepiają się i tracą kolor.

3. Daj jej dużo wody.

Nie wolno dopuścić do nadmiernego przesuszenia gleby. W okresie wzrostu i kwitnienia należy podlewać azalię bardzo obficie letnią, miękką, odstałą (lub przegotowaną i wystudzoną) wodą. Potem można to robić nieco rzadziej, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie na głębokość mniej więcej 2 cm. Jeśli zdarzy nam się przesuszyć roślinę, najlepiej zanurzyć całą doniczkę w misce wypełnionej wodą i pozostawić ją na ok. pół godziny. Po tym czasie wyjąć i wylać nadmiar wody.

4. Zapewnij pobyt na świeżym powietrzu.

Gdy roślina przekwitnie, przenieś ją pod koniec maja do ogrodu lub na balkon. Postaw w półcienistym miejscu lub zadołuj wraz z doniczką w ziemi (na balkonie może to być skrzynka z ziemią). Tam roślina będzie odpoczywać. We wrześniu wnieś ją z powrotem do domu i postaw w możliwie chłodnym (5-12 st. C), ale dobrze oświetlonym miejscu. Gdy zacznie wypuszczać pąki wnieś ją do domu.

Małgorzata Świgoń