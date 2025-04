1. Kuchenka mikrofalowa.

Świeże zabrudzenia, zanim zdążą zaschnąć, usuń gąbką lub papierowym ręcznikiem zmoczonym w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. W przypadku zaschniętych resztek wlej do miski 2 szklanki wody i podgrzewaj przez 3-5 minut. Nastaw kuchenkę na wysoką moc. Parująca woda rozmiękczy zaschnięty brud. Wytrzyj wnętrze miękką szmatką.

Reklama

2. Otwieracz do puszek.

Najlepiej włóż do zmywarki z innymi naczyniami. Wcześniej przetrzyj ostrza szczoteczką do zębów z odrobiną płynu do mycia naczyń.

3. Mikser.

Wlej do dzbanka miksera 1 szklankę wody, jedną czwartą szklanki octu i kilka kropli płynu do mycia naczyń. Załóż pokrywkę i miksuj płyn przez minutę. Wypłucz dzbanek czystą wodą i wytrzyj do sucha.

4. Młynek do kawy.

Od czasu do czasu zmiel w młynku garść surowego białego ryżu. W ten sposób oczyścisz urządzenie i naostrzysz jego łopatki.

Reklama

Małgorzata Świgoń