To może uratować ci życie. Albo pracę. Albo po prostu reputację i przywrócić dobry humor. Jak cofnąć wysłaną wiadomość, żeby odbiorca jej nie dostał i nie przeczytał?

Jak cofnąć wysłaną wiadomość?

Gdy zauważysz błąd w wiadomości, pomylisz nadawców czy po prostu uznasz, ze ta wiadomość nie powinna zostać wysłana, to jeśli korzystasz z poczty Gmail, masz szansę na jej cofnięcie. I chodzi nie tylko o "zachowanie twarzy" czy zwykły ludzki błąd, lecz także bezpieczeństwo. Dość często otrzymujemy maile przypominające chociażby te bankowe, zawierające pliki z fakturami - nieopatrznie odpisując na takiego maila, możemy narazić się na straty materialne, ryzykujemy nawet atakiem hakerskim. Jeśli w porę zorientujemy się, że odpowiadanie na wiadomość to jak złapanie przynęty, mamy szansę na anulowanie wysyłki maila. Jak to zrobić?

Jak to działa i gdzie?

Funkcję "Cofnij" musimy aktywować sami w ustawieniach naszej skrzynki pocztowej. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia (w prawym górnym rogu okna poczty) -> przejść do rubryki -> "Cofnij wysyłanie" -> określić czas, przez który funkcja będzie aktywna po wysłaniu maila. Z wiadomych względów nie jest on długi: wiadomość można cofnąć maksymalnie do 30 sekund po wysłaniu. Jeśli skorzystamy z takiej opcji, wiadomość "powróci" do nas.

Cofanie wiadomości nie tylko na Gmailu

Podobne rozwiązania ma dla nas Outlook. Odwoływanie wiadomości polega na pobraniu wysłanej wiadomości ze skrzynek pocztowych adresatów, którzy jeszcze jej nie otworzyli. Istnieje również możliwość zamiany wiadomości. Jeśli na przykład pominięto załącznik, można wycofać wiadomość, a następnie wysłać jej zmienioną wersję z potrzebnym plikiem. Funkcja odwoływania wiadomości jest dostępna po kliknięciu przycisku Wyślij i tylko wówczas, gdy adresat ma konto programu Exchange w tej samej organizacji. Jeśli jesteście ciekawe szczegółowo i krok po kroku jak wprowadzić takie zmiany, odsyłamy was na https://support.office.com.

Cofanie wysyłki wiadomości na Instagramie

Jeśli przez pomyłkę wysłałaś wiadomość do niewłaściwego adresata na Instagramie, nie martw się. Instagram Direct posiada funkcję cofania wysłanych wiadomości, dzięki której jedno kliknięcie ratuje nas od kłopotliwej sytuacji. Jak cofnąć wysłaną wiadomość na Instagramie?

Otwórz aplikację Instagram -> dotknij ikonki skrzynki pocztowej, którą znajdziesz w prawym górnym rogu aplikacji -> zaznacz konwersację, który chcesz usunąć -> znajdź konkretną wiadomość, która ma zostać skasowana -> dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz opcję Cofnij wysłanie wiadomości. Voila!

