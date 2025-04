O pożyczkę możesz zwrócić się do banku lub instytucji finansowej. Czasem też do bliskich, gdy wiesz, że dysponują zbędną gotówką. Decydując się na jedną z tych opcji, musisz jednak wiedzieć, na co zwrócić uwagę, by na pożyczce nie stracić.

Kredyt gotówkowy z banku

Każdy bank ma taki kredyt w swojej ofercie. Jako atut przedstawia prawie zupełny brak formalności i krótki czas, w jakim sprawa jest załatwiana (o ile masz zdolność kredytową). Na dodatek kusi niskim oprocentowaniem, co nie znaczy, że kredyt będzie tani.

Zwróć uwagę, ile wynosi prowizja za udzielenie kredytu. Potrafi ona sięgać nawet kilkunastu procent. Dlatego przed wzięciem kredytu zapytaj o wszystkie koszty z nim związane.

Uwaga! Zanim weźmiesz kredyt, poproś bank o wyliczenie RRSO czyli rzeczywistej rocznej stopy procentowej, która uwzględnia wszystkie jego koszty.

Pożyczka z instytucji finansowej

Wiele firm reklamuje się jako udzielające tanich pożyczek, tzw. chwilówek, bez sprawdzania zdolności kredytowej klienta. Te pożyczki są jednak droższe niż bankowe.

Sprawdź oprocentowanie nominalne pożyczki. Nie może ono w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP (1,5 proc.) oraz 3,5 proc., co daje 10 proc. w skali roku.

Uwaga! Masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Gotówka od rodziny lub znajomych

Zasadniczo pożyczki są opodatkowane. Jeśli jednak pieniądze pożyczasz od najbliższej rodziny, nie musisz płacić podatku warunkiem, że:

złożysz deklarację (PCC-3) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy,

w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, udokumentujesz otrzymanie pieniędzy na rachunek banku lub SKOK-u albo przekazem pocztowym.

Jeżeli nie spełnisz tych warunków, będziesz musiała zapłacić podatek, ale tylko od wartości przekraczającej kwotę 9637 zł otrzymanej łącznie od jednej osoby w ciągu pięciu lat.

Uwaga! Limit pożyczek bez podatku od znajomych i dalszej rodziny wynosi w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych 5000 zł od jednej osoby albo 25 000 zł od kilku.Te trzyletnie okresy są naliczane od 1 stycznia 2009 r.

Warto wiedzieć. Umowa pożyczki powinna być sporządzona na piśmie, jeśli jej wartość wynosi od 500 zł w górę.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani Domu

