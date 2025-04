Jedzenie surowych ryb, a zwłaszcza sushi, stało się popularne na całym świecie. Okazuje się jednak, że nie możemy mieć stuprocentowej pewności, co ląduje na naszych talerzach. Przekonała się o tym Japonka, która z bólem gardła zgłosiła się do szpitala

25-letnia Japonka prawdopodobnie (przynajmniej na pewien czas) zrezygnuje z jedzenia surowych ryb, choć to przecież popularny lokalny przysmak.

Kobieta zgłosiła się do szpitala w Tokio, skarżąc się na ból gardła utrzymujący się od kilku dni. Nie wiedziała, jaka jest jego przyczyna. W trakcie badania okazało się, że w lewym migdałku kobiety „zamieszkała” glista ludzka.

Pasożyt miał długość 38 milimetrów długości i wciąż się poruszał.

