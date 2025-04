Chodzi o instalacje autorstwa Natalii LL „Sztuka konsumpcyjna” z 1972 r. i Katarzyny Kozyry „Pojawienie się Lou Salome” z 2005 r. Pierwsza z nich przedstawia kobietę jedzącą banana, druga – kobietę z dwoma psami o twarzach Nietzschego i Rilkego.

Zarówno Katarzyna Kozyra jak i Natalia LL są uznanymi twórczyniami o międzynarodowej sławie. Ich sztuka opisywana jest nie tylko w specjalistycznych wydawnictwach, ale również w podręcznikach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Usunięcie prac dyrektor Muzeum Narodowego tłumaczył „rozpraszaniem młodzieży”. Według niego „w Muzeum Narodowym pewna tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana”. Placówka otrzymywała także skargi od wielu zwiedzających.

Usunięcie prac nie pozostało bez echa w mediach społecznościowych. Internauci stworzyli ogólnopolskie wydarzenie nazwane „Jedzenie bananów pod Muzeum Narodowym”. Z godziny na godzinę liczba uczestników, którzy chcieli przyjść pod muzeum, się zwiększała. Sytuację komentowali też polscy artyści. Na swoich kontach na Instagramie i Facebooku publikowali oni zdjęcia, na których... jedzą banany. Wszystko po to, by pokazać, że nie zgadzają się z cenzurą sztuki.

W poniedziałek na oficjalnej stronie Muzeum Narodowego opublikowano oświadczenie:

Zmiany zachodzące w (...) przestrzeni to realizacja podjętych zobowiązań i nowa, bardziej dynamiczna wizja funkcjonowania instytucji, a nie deprecjonowanie zbiorów MNW czy ich „cenzurowanie”. Dobrze jest mi znane miejsce prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry w polskiej sztuce. (...) Moja wypowiedź, tak chętnie cytowana w mediach, została opublikowana bez mojej autoryzacji. W sprawie reorganizacji Galerii Sztuki XX i XXI Wieku nie byłem wzywany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wszystkie decyzje podjąłem osobiście, po konsultacjach ze specjalistami zajmujących się sztuką XX i XXI wieku. W związku z zaistniałą sytuacją podjąłem decyzję o dalszym eksponowaniu ww. dzieł do dnia rozpoczęcia prac rearanżacyjnych.

- prof. dr hab. Jerzy Miziołek Warszawa, 29/04/2019