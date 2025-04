Ruch przynosi mnóstwo korzyści – co do tego, nie ma najmniejszych wątpliwości. Na indywidualnych zyskach jednak nie koniec – udowodniła to pewna grupa ludzi. 239 pracowników Teva Pharmaceuticalis już po raz drugi zaangażowało się w inicjatywę TEVACTIVE. Akcja miała na celu wsparcie Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, poprzez zebranie funduszy na zakup potrzebnego sprzętu, w postaci bieżni rehabilitacyjnej.

Zbieraj kilometry, wymieniaj na pieniądze!

Akcja pomocy poprzez chód, bieg i jazdę na rowerze, polegała na przeliczaniu przebytych kilometrów na złotówki. Pracownicy biorący udział w inicjatywie korzystali z aplikacji przeznaczonej do zbierania wyników osiągniętych podczas indywidualnych treningów biegowych, marszu bądź jazdy na rowerze. W ten sposób zbierali kilometry, które przeliczone zostały na złotówki w systemie:

1 km = 1 zł (bieg i chodzenie)

1 km = 0,5 zł (jazda na rowerze).

TEVACTIV – skąd się to wzięło?

TEVACTIVE jest inicjatywą pracowników, którzy zgłosili projekt w ramach wewnętrznego programu InicjaTeva. W ciągu 9 miesięcy trwania akcji, zaangażowani w projekt pracownicy przebyli łącznie aż 88 tysięcy kilometrów, które zostały przeliczone na kwotę 62 527 zł! To kwota wystarczająca na pokrycie kosztów innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego, w postaci bieżni rehabilitacyjnej, która została podarowana Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Zajmuje się ona wsparciem dzieci chorych i niepełnosprawnych, a także pomaga finansowo placówkom leczniczym, opiekuńczym i wychowawczym.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

„Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, z którą jestem związana od lat, zrzesza już ponad 33 tysiące chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju. Z myślą o nich uruchomiliśmy trzy ośrodki rehabilitacyjne w Warszawie: AMICUS, BIOMICUS i CEMIKUS. Potrzeby są jednak cały czas ogromne, dlatego wielkie podziękowania należą się firmie TEVA i jej pracownikom, którzy nie szczędząc wysiłku, przekuwali kilometry na złotówki. Dzięki nim nasz Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS będzie mógł się poszczycić nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym. To udowadnia, że w niesieniu pomocy najważniejszą rolę odgrywa współpraca oraz że nic nie integruje lepiej i nie przynosi większej satysfakcji, niż spowodowanie szczerego uśmiechu na twarzy dzieci”

– mówi Beata Tyszkiewicz, Prezes Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”.

Teva – globalne rozwiązania medyczne

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. jest wiodącą globalną firmą farmaceutyczną, dostarczającą najwyższej jakości rozwiązania medyczne, ukierunkowane na potrzeby pacjentów. Teva jest największym na świecie producentem leków generycznych, pomagającym 200 milionom pacjentów każdego dnia. W 2017 roku Teva wyprodukowała 88 miliardów tabletek i kapsułek. W Polsce firma należy do ścisłej czołówki firm krajowego rynku farmaceutycznego, z portfelem produktów zawierającym wysokiej jakości leki stosowane przez pacjentów w takich obszarach terapeutycznych, jak kardiologia, choroby układu oddechowego, ośrodkowy układ nerwowy, leczenie bólu w chorobach onkologicznych oraz produktów wykorzystywanych w leczeniu objawów przeziębienia i grypy.

Teva Pharmaceuticals – pomoc od lat

Teva Pharmaceuticals Polska już od wielu lat angażuje się w działania uwzględniające potrzeby społeczeństwa oraz wsparcie społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, remontując salki dla dzieci w szpitalach publicznych i udzielając się w akcjach wolontaryjnych. Firma także wspiera i promuje zdrowy styl życia wśród swoich pracowników i ich rodzin, poprzez organizowanie inicjatyw dla zdrowia, w tym na przykład badań przesiewowych czy warsztatów zdrowia.

„TEVACTIVE to jedna z akcji w Teva realizowanych z inicjatywy pracowników, z ich zaangażowaniem i aktywnym uczestnictwem. Z pomysłu na wspólne dbanie o zdrowie i kondycję, powstała akcja wspólnego pomagania innym, co wszystkich uczestników akcji dodatkowo motywowało do sportowego wysiłku. Podejmowanie takich inicjatyw jak TEVACTIVE pozwala nam połączyć wszystkie ważne dla Teva działania – profilaktykę zdrowotną, edukację, wspieranie zdrowia naszych pracowników, a także zmienianie na lepsze życia pacjentów – nie tylko przez nasze leki, ale także poprzez oferowanie sprzętu, który pomoże w rehabilitacji setkom dzieci”

- skomentowała Anna Załuska, Dyrektor Działu Komunikacji – Polska & CEE w Teva Pharmaceuticalis Polska.

