Niektóre męczą wzrok, inne - intrygują. Złudzenia optyczne są od lat zagadką i wielu z nas przegląda zdjęcia, gify i filmiki z nadzieją, że "nie nabiorą" się na te wzrokowe łamigłówki. Które z nich biją na głowę pozostałe, kto je wymyślił, jak fachowo się nazywają?

Reklama

Czemu kobiety... zapuszczają wąsy?!

Trudno nieraz rozgraniczyć co jest złudzeniem, co wzrokowym testem, co iluzją, a co... naukowym dowodem. We wrześniu japoński profesor Profesor Akiyoshi Kitaoka z Uniwerytetu Ritsumeiken umieścił na swoim Facebooku ciekawostkę, która pokazało, że ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć wszystkich kropek naraz i wyjaśnia, dlaczego tak właśnie jest. Zdjęcie jest dość leciwe (2000 rok) i pochodzi z 2000 r. z pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie "Perception".

Zadanie polega na zobaczeniu jak największej liczby czarnych kropek - jest ich łączne 12, ale ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć wszystkich naraz. To dowodzi temu, że ludzie nie mają najlepiej rozwiniętego widzenia peryferyjnego, kropka w centralnym punkcie widzenia jest widoczna, a poza nim - nie. "Sztuczka" robiła furorę w mediach społecznościowych. Jest jedną z bardzo licznych zagadek wzrokowych, które dokumentują, jak pracuje mózg. Jakie znamy jeszcze popularne złudzenia optyczne? Zobaczcie wideo, a potem przejdźcie do galerii - tam znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania oraz opisy optycznych iluzji, grafik, które były, są i będą przedmiotem licznych dyskusji i udostępnień.

Jak powstały i kto je "odkrył"? Zajrzyjcie do naszego zestawienia, by się tego dowiedzieć.

Reklama

Chcesz osiągnąć sukces? Zobacz, jak pracują wielkie umysły