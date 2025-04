Mówi się, że Polacy to społeczeństwo wiecznych "narzekaczy", dla których szklanka zawsze jest do połowy pusta. Szczególne zamiłowanie do krytyki przejawiamy w stosunku do polityki oraz zarobków. Władza zawsze jest zła, a wypłaty zbyt niskie. Ile zatem zarabiają Polacy? Czy faktycznie mamy tak wiele powodów do niezadowolenia?

Od 2017 roku nie zarobisz mniej niż ... Zobacz sama!

Płaca minimalna w Polsce wynosi 1850 zł, zaś od 1 stycznia 2017 roku ma zostać podniesiona do 2 tys. zł. Nie oznacza to wcale, że nie ma ludzi, którzy zarabiają mniej niż przewiduje to minimum krajowe. Przestawiamy statystyczne kwoty zarobków Polaków. Są to oczywiście wielkości uśrednione.

