Ktoś w sklepie Ikea próbował zjeść sztuczne, dekoracyjne jabłko. Na odpowiedź sklepu nie trzeba było długo czekać.

W drugiej połowie sierpnia w Lublinie otwarto nowy sklep Ikea. Mieszkańcy miasta tłumnie przybyli na tę uroczystość, a także pierwsze zakupy. Jak donosi Kurier Lubelski, ekspozycja Ikea spodobała się tak bardzo, że ktoś próbował nawet ugryźć sztuczne jabłko, które leżało w sklepie. Na dowód Kurier opublikował na swoim profilu na Facebooku nadgryziony owoc.

Napoczęta niejadalna atrapa stała się viralem i szybko rozpowszechniła się w mediach społecznościowych. Zdjęcia dotarły też do właścicieli sklepu Ikea, którzy w humorystyczny sposób na nie odpowiedzieli. Jak? Otwarciem straganiku z darmowymi jabłkami!