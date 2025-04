W ostatnich latach coraz częściej sadzimy iglaki w pojemnikach i ozdabiamy nimi balkony i tarasy. Wybierajmy na balkon odmiany karłowe, które rosną bardzo powoli. Cena jednej sztuki w pojemniku to koszt 15 – 20 zł. Pojemniki wielkości co najmniej dziesięciolitrowego wiaderka zabezpiecz od wewnątrz styropianem i dopiero potem wsyp ziemię. Dzięki temu ich korzenie nie zmarzną w czasie zimy. Ziemia powinna być lekko kwaśna, najlepiej kup specjalne podłoże do iglaków.

Reklama



Iglaki na balkonie

Choina kanadyjska Odmiana ’Nana’. Ma pokrój spłaszczonej kuli. Dorasta do 1,5-2 m wys. Pędy są gęste, cienkie, ułożone promieniście. Igły ciemnozielone, do 18 mm, bardzo gęste. Wymaga stanowisk osłoniętych, półcienistych oraz żyznej gleby, umiarkowanie wilgotnej. Cyprysik groszkowy odm. ’Filifera Aurea Nana’. Ma płaskokulisty pokrój, po 10 latach dorasta zaledwie do 0,4 m wys. przy średnicy 0,6 m. Pędy zwisające, sznurowate. Kolor złocistożółty. Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne. Polecany do donic i na skalniaki. Jałowiec rozesłany Odmiana ’Nana’. W ciągu 10 lat przyrosty wynoszą ok. 20 cm. Pędy są sztywne, zagęszczone, igły krótkie. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Uprawiając go na balkonie, można prowadzić w formie drzewka na cienkim pniu. Jodła koreańska odm.’Silberlocke’ ma pokrój stożkowy. Rośnie wolno, roczne przyrosty: 3–4 cm. Igły krótkie, z wierzchu błyszczące. Cechą charakterystyczną są niebieskofio- letowe szyszki, licznie pojawiające się już na roślinach wys.1-1,5 m. Wymaga żyznej, wilgotnej gleby. Żywotnik odm. ’4-ever Gold’. Ma stożkowy pokrój, maksymalna wysokość 2-3 m. Igły są żółtozielone. Potrzebuje ziemi żyznej, wilgotnej. Miejsce powinno być słoneczne lub półcieniste. Kilka roślin stojących blisko siebie stanowi ochronę przed wiatrem.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"