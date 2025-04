Zaproszenie

Przygotowania rozpocznij od ustalenia listy gości. Ich liczba zależy od możliwości lokalowych i wielkości stołu, wszystkim trzeba bowiem zapewnić wygodne miejsce. Wybrane osoby zaproś osobiście lub telefonicznie mniej więcej na tydzień wcześniej. Poinformuj je, kogo jeszcze zaprosiłaś, by oszczędzić im nieprzyjemnych zaskoczeń. Podaj godzinę spotkania. Najlepiej ustal ją z pewną, np. półgodzinną tolerancją, aby osoby, które mieszkają daleko miały szansę dotrzeć bez stresu, że się spóźnią.



Menu

Po ustaleniu listy gości czas wybrać menu. Powinno składać się przynajmniej z pięciu dań. Na ogół są to: zimna i gorąca przystawka lub zupa, główne danie oraz deser. Postaraj się tak dobrać dania, by nie wymagały twojego nieustannego przebywania w kuchni. Ważnym zadaniem jest wybór zastawy oraz dekoracja stołu. Lepiej, aby naczynia oraz sztućce były jednorodne. I choć obecnie modne jest łączenie kilku wzorów, to jednak najbezpieczniej trzymać się tej samej kolorystyki. Ponadczasowa, zawsze elegancka i funkcjonalna jest biała prosta porcelana.



Usadzanie gości

Jeśli chcesz, by goście siedzieli za stołem swobodnie i nie byli ściśnięci, powinnaś zarezerwować po ok. 60-70 cm szerokości i 40 cm głębokości dla jednej osoby. Stoły w miarę możliwości ustaw tak, by każdy z zaproszonych mógł wstać i opuścić swoje miejsce nie przeszkadzając innym. Krzeseł nie wsuwaj zbyt głęboko pod stół. Gospodarze zajmują miejsca na przeciwległych krańcach stołu. Szczególnie ważnych gości posadź po swojej prawej stronie i prawej stronie partnera. Następnych rangą po lewych stronach. Dzieci najlepiej usadzić przy osobnym stoliku.

Rady dla gości

• Jeśli gospodarze proszą cię o punktualne przybycie, bo np. zaplanowali gorące danie, dostosuj się do ich prośby.

• Wyłącz telefon komórkowy, albo, gdy czekasz na ważną wiadomość, przestaw go na brzęczyk. Jeśli koniecznie musisz odebrać połączenie, przeproś gospodarzy, wyjdź do przedpokoju lub w inne ustronne miejsce, by tam swobodnie porozmawiać.

• Nie zanudzaj wszystkich opowieściami o własnych sprawach, postaraj się znaleźć uniwersalny temat do rozmowy (lepiej, aby nie była to polityka, chyba, że masz z rozmówcą podobne poglądy, które was nie poróżnią).

• W dobrym tonie jest pochwalić gospodarzy za przyrządzenie smacznych potraw i dobór trunków.

• Nie zdejmuj butów (chyba, że masz wizytowe pantofle na zmianę). Paradowanie w kapciach jest bardzo nieeleganckie.

Rady dla gospodarzy

• Jeśli chcesz, by przyjęcie nie było zbyt męczące dla ciebie i gości nie zapraszaj więcej niż 12 osób. Przy większej liczbie biesiadników nie ma możliwości rozmowy z kimś innym, jak tylko z sąsiadem.

• Pamiętaj, że drzwi otwiera gospodarz, wita przybyłych, pomaga im zdjąć wierzchnie okrycie. Następnie zaprasza gości do pokoju, gdzie wita ich gospodyni. Obowiązkiem gospodarzy jest wzajemne przedstawienie gości, którzy się nie znają.

• W czasie całego przyjęcia subtelnie panuj nad wszystkim. Nie dopuszczaj do spięć między gośćmi, rozładowuj niezręczne sytuacje. Jednocześnie niczego nie narzucaj i do niczego nie zmuszaj, zwłaszcza do picia i jedzenia.

• Zatroszcz się o dyskretną, spokojną muzykę, która wprowadzi miły nastrój, ale nie zakłóci rozmowy.

• Podczas przyjęcia nie włączaj telewizora. Nie zanudzaj też gości prezentowaniem utrwalonych na filmach czy zdjęciach rodzinnych uroczystości.

Małgorzata Świgoń