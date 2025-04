Ten, kto ma córkę, z pewnością nie raz słyszał piosenkę „Mam tę moc” z kreskówki „Kraina Lodu”. Przez dzieci jest uwielbiana, a przez rodziców różnie. Jedni ją lubią, inni nienawidzą. Małgorzata Ulrich postanowiła ją przerobić na „Hymn matki karmiącej”, z którego można dowiedzieć się, jak wygląda codzienność kobiety, która niedawno urodziła. Piosenka zaśpiewana jest z humorem, ale autorce nie można zarzucić, że opisując okres karmienia piersią, mija się z prawdą.

Bo karmienie piersią to nie tylko podawanie dziecku swojego mleka, gdy jest głodne. Nie tylko cudowne uczucie bliskości. Karmienie piersią to też ból nie do opisania przez całą dobę, stany zapalne piersi, pomieszanie dnia z nocą, ciągłe zmęczenie i łzy.

„Hymn głodu” pokochały miliony karmiących mam. Może właśnie dlatego, że dzięki niemu nie czują się samotne w tym, co przechodzą. Widzą, że nie tylko one mają wrażenie, że nie robią nic innego, tylko karmią dziecko. A dzięki formie tej piosenki, mogą się też trochę z tego pośmiać, bo do tej pory tylko się użalały nad własnym losem.

Tak brzmi refren piosenki:

Mam tę moc będę karmić całą noc, Mam tę moc będę karmić całą noc, Oto ja matka karmiąca, na co komu sen, gdy mleko to najlepsze co matka ma.

A to jeden z najzabawniejszych fragmentów piosenki:

Mam tę moc, mam tę moc, To zakrawa o przemoc. Oto ja z twarzą zombiaka!

Pod filmem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy:

„FANTASTYCZNA!!!!!! THE BEST EVER hit! :D”

„LEPSZE NIŻ ORYGINAŁ XD”

„Kocham tę piosenkę”

„Teraz to naprawdę nabrałam mocy na kilkaset następnych nocy”

„Hahaha! Karmić syna po raz nie wiem który o 4 nad ranem i wtedy natknąć się na Twój film - bezcenne! :D”

Film miał około 100 tysięcy odsłon już tydzień po jego publikacji. Podejrzewamy, że na tym nie koniec, bo ciągle pojawiają się nowe mamy karmiące, które z pewnością chętnie posłuchają tej piosenki podnoszącej na duchu i poprawiającej humor.

