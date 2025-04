My, kobiety, lubimy otaczać się pięknymi rzeczami. Ubrania, biżuteria, dodatki, zegarki, telefon, mobilny komputer. Chętnie podążamy za trendami w świecie mody, a także tymi ze świata technologii. To dlatego Huawei MateBook X od chwili pojawienia się na rynku podbił serca wielu Polek. Za co go uwielbiamy i czym wyróżnia się na tle konkurencji? Sprawdź!

Fot. Archiwum prywatne

1. Jakość i mobilność

Trzeba przyznać, że projektanci Huawei dołożyli wszelkich starań, by ultrabook zachwycał. Urządzenie waży niewiele ponad 1 kg. Dla kobiet to wielkie ułatwienie, bo żadna z nas nie chce dźwigać. Huawei MateBook X jest poręczny i niewielki, dlatego bez najmniejszego problemu zmieścisz go w torbie, zabierzesz do pracy, na uczelnię, czy spotkanie na mieście.

Ultarabook mimo swojej wagi jest niezwykle solidnie wykonany. Co ważne - szczególnie jeśli jesteś estetką i masz skłonności pedantyczne - jego matowa obudowa się nie rysuje, a na ekranie nie widać śladów po dotknięciu palcami!

2. Bateria

Po naładowaniu ultrabooka do 100% bateria starcza na około 8-10 godzin. Wszystko zależy od tego, czy słuchamy muzyki, mamy podłączone wi-fi lub jaki poziom jasności ekranu ustawimy. Huawei stworzył w końcu coś, o czym marzyłyśmy! W końcu nie musimy nosić w torbie ciężkiej i długiej ładowarki, a nawet gdyby zaszła taka konieczność, to nie stanowi to żadnego problemu. Ładowarka jest lekka i mała (przypomina ładowarkę smartfona).

3. Temperatura i głośność pracy

Pamiętasz szumiące laptopy, które po włączeniu przypominały odkurzacz? Albo takie, których trzymanie na kolanach groziło niemal poparzeniem? Teraz to już przeszłość. Huawei MateBook X wyposażony jest w technologię pasywnego chłodzenia. Jest cichy i nie wydaje żadnych niechcianych dźwięków, nawet gdy uruchomimy sporo programów.

4. Dźwięk i obraz

To coś, co dla kobiet ma priorytetowe znaczenie. Urządzenie ma wbudowane 2 mikrofony i 2 głośniki. Jakość dźwięku jest niebywale przyjemna dla ucha. Zdjęcia i filmy zachwycają zaś jakością obrazu i koloru. Zauważyłam to już przy pierwszym włączeniu Huawei MateBook X. Wszystko dzięki zastosowaniu w ultrabooku grafiki Intel HD Graphics 620.

Fot. Archiwum prywatne

5. Procesor

Każdy, kto korzysta z Huawei MateBook X wie, że to szybki i niezawodny komputer. Po otwarciu kilku programów komputer nie zawiesza się. Wszystko dzięki 2-rdzeniowemy procesorowi Intel® Core™ i5-7200U, 8 GB pamięci RAM i napędowi 256 GB SSD. Dzięki temu, że Huawei jest zaopatrzony w intuicyjny system Windows 10, korzystanie z niego jest bardzo przyjemne.

6. Design

Huawei jest elegancki. Ciemna obudowa świetnie współgra z podświetlaną klawiaturą, której jasność można regulować. Ultrabook posiada też czytnik linii papilarnych, który sprawia, że nikt niepowołany nie zaloguje się do twojego prywatnego komputera.

