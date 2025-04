Fryzura księżniczki Lei nie została wymyślona dawno temu w odległej galaktyce, ani też w latach 70. razem z Gwiezdnymi Wojnami. Specyficzne koczki nad uszami nosiły bowiem meksykańskie rewolucjonistki w latach 20. XX wieku! Oto historia ikonicznej fryzury ze Star Wars.

Koczki stały się znakiem rozpoznawczym postaci granej przez Carrie Fisher. Po śmierci aktorki, Internet zaczął poszukiwać źródła tej charakterystycznej fryzury. Jej geneza stała się viralem w sieci!

Okazuje się, że George'a Lucasa zainspirowały rewolucjonistki z Meksyku, w wywiadzie dla magazynu TIME w 2002 roku reżyser zdradził, że bardzo ciężko pracował nad stworzeniem czegoś innego niż podpowiadała obecna moda. Inspiracja przyszła, jak to ujął Lucas, z „przełomu wieku z Meksyku”.

Szaleństwo zaczęło jednak dużo później - od zdjęcia, które umieścił na swoim Facebooku profesor Eric Tang. Profesor był na wystawie zatytułowanej „Gwiezdne Wojny i moc kostiumu”. Niezwykle poruszyło go zdjęcie meksykańskiej kobiety, która miała fryzurę w stylu Lei.

A moc serwisów społecznościowych była z nim! Post Tanga zobaczyła Alexandra de la Rocha, krewna kobiety uwiecznionej na fotografii. Kobieta, którą zainspirowali się twórcy Gwiezdnych Wojen nazywała się Clara de la Rocha i uczestniczyła w Meksykańskiej Rewolucji w latach 1910-1920 przeciwko dyktaturze Porfirio Diaza. Clara De la Rocha zasłynęła w kluczowej bitwie w Sinaloi, która odbyła się 1911 w północnym Meksyku.

Kendra Van Cleave z Frock Flick - strony zajmującej się holywoodzkimi historycznymi kostiumami, opowiedziała BBC, że niektóre młode Indianki Hopi z Ameryki Północnej zamieszkujące rejony obecnej Arizony i Nowego Meksyku nosiły fryzurę na „ściśnięty kwiat”, która łudząco przypomina koczki księżniczki Lei.