Kolejna gra zyskuje na popularności - choć wygląda niewinnie, dla niektórych może skończyć się tragicznie. Niezależnie od wieku czy płci. Dla pewnej Szwajcarki - niemal śmiercią.

Każdy z nas pamięta tę grę z zajęć w-f, jako sposób na rozgrzewkę czy rozładowanie energii. Z pewnością pamiętacie, jak w dzieciństwie staraliście się uniknąć kontaktu z podłogą. Albo była oceanem, albo lawą, albo basenem wypełnionym rekinami. Każdy z nas udawał., że musi uciec z "ziemi" i wdrapywał się na drabinki na sali gimnastycznej, a na dworze - na drzewo - schody czy murek. Trend na "The Floor Is Lava" powrócił ze zdwojoną mocą.

Niebieski wieloryb zebrał okrutne żniwo

Niegdyś zwykła gra przeistoczyła się w prawdziwy trend. Ludzie wskakują na półki sklepowe, śmietnik, ladę sklepową czy w krzaki. Brzmi śmiesznie? Do czasu. Jedna z uczestniczek, Szwajcarka, skoczyła z mostu. Oto nagranie:

Everybody in the water!