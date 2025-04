Biegasz? Zdarzało ci się nie chować kluczy do kieszeni, tylko truchtać, trzymając je w ręku, by w razie czego móc się nimi szybko obronić? W Stanach powstał więc idealny dla ciebie gadżet: GoGuarded.

Pierścionek do obrony

Kobiety, które biegają lub uprawiają inne sporty (głównie na świeżym powietrzu) są szczególnie narażone na gwałt i inne napaści o różnej motywacji. Mało która z nas zna karate czy taekwondo, nie każda ma też tyle siły, by zmierzyć się w walce wręcz z mężczyzną. Właśnie dla nas, kobiet, powstał więc GoGuarded.

Tak naprawdę gadżet ten – wbrew temu, w jakim kontekście jest reklamowany – nie służy wyłącznie podczas biegania. Przyda się w zasadzie każdej kobiecie, która chciałaby zapewnić sobie większą ochronę i zadbać o własne bezpieczeństwo – na spacerze, podczas uprawiania sportu czy na wakacjach.

Czym jest? To specyficzny pierścionek o ostrym zakończeniu, który nakładamy na palec, by w razie ataku móc się obronić. Można go kupić w różnych rozmiarach i dwóch kolorach (niebieskim i różowym), a jego cena na amerykańskim rynku to niecałe 16$ (około 50 zł).

Jego przewagą nad gazem pieprzowym i innymi rodzajami broni jest to, że GoGuarded możemy mieć zawsze przy sobie – nie ma potrzeby szukania go w kieszeni czy torebce. Jest przy tym mały, lekki i – podobno – wygodny.

Jeśli wierzyć opisowi na stronie producenta, GoGuarded stworzyła kobieta, która nie czuła się pewnie podczas trenowania biegania i wynalazła coś, co miało pomóc jej i innym kobietom czuć się bezpieczniej.

Nie wiemy, na ile GoGuarded faktycznie może pomóc odeprzeć niespodziewany atak, zawsze jednak warto mieć w zanadrzu jakiś sposób na to, by się obronić. Dobrze, że są firmy, które myślą o poprawie bezpieczeństwa kobiet!

